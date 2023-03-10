55-летняя Памела Андерсон в экстремальном мини появилась на показе Versace

Легендарная блондинка наслаждается светской жизнью после очередного неудачного замужества.

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Американская актриса и модель Памела Андерсон после развода с пятым мужем с головой окунулась в светскую жизнь. Она выпустила мемуары, снялась в документальном фильме о себе же, а также стала завсегдатаем модных мероприятий. Не стал исключением показ Versace Fall/Winter, который прошел в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе и стал самой громкой тусовкой последней недели.

На ковровой дорожке Пэм появилась в очень оригинальном наряде. Андерсон выбрала серный total look, состоящий из накидки с длинной бахромой, юбки-мини из того же материала, демонстрирующей длинные ноги модели, и черного топа. Образ завершили туфли-лодочки с острым носком и открытой пяткой, а также солнцезащитные очки.

Знаменитая модель не изменяет любви к короткому Фото: Getty

Памела с удовольствием позировала и улыбалась фотографам, несмотря на то, что на показе присутствовала и 33-летння британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Памелу в сериале "Пэм и Томми", рассказывающем об утечке скандального секс-видео блондинки в Сеть. В свое время Андерсон раскритиковала Джеймс за игру в сериале и отказалась смотреть шоу, заявив, что видеть Лили и Себастьяна Стэна, одетых как она и бывший Томми Ли, было похоже на "костюм Хэллоуина".

В отличие от Памелы, Лили выбрала наряд поскромнее. Она надела черное платье с глубоким вырезом, которое демонстрировало ее широкое декольте и отличалось дерзким разрезом спереди.

Лили Джеймс Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон представила свой документальный фильм в родной Канаде, а на красную дорожку вышла в компании своего сына. В одном из недавних интервью знаменитость раскрыла секрет своего блонда. По ее словам, она не пользуется услугами колориста, а красить волосы ее научила мама, причем использует она для этого очень бюджетные средства.