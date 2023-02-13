Красит волосы самостоятельно: 55-летняя Памела Андерсон не пользуется услугами колориста

Последний документальный фильм Netflix — "Памела, история любви" — вышел в начале этого года, отчасти в ответ на сериал Hulu "Пэм и Томми". В драме в роли Памелы играет Лили Джеймс и рассказала историю ее восхождения к славе, а также отношениях с Томми Ли. Памела не одобрила сериал и ее новый документальный фильм широко рассматривается, как попытка исправить ситуацию.

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И драматический сериал 2022 года, и последний документальный фильм привели к "возрождению" Памелы Андерсон, не в последнюю очередь на арене красоты. От ностальгических воспоминаний о макияже в Instagram до вирусных руководств TikTok, непреходящее влияние Памелы очевидно. Фактически, сервис PriceListo показал, что поисковые запросы "прически Памелы Андерсон" выросли на 525% во всем мире. В то время как онлайн-поиски "обесцвеченная краска для светлых волос" также выросли на 244%. Это явно одна из главных тенденций цвета волос 2023 года.

Однако, если вы хотите по-настоящему воссоздать прическу Андерсон, вы должны использовать ее секретный трюк, который она раскрыла британскому Vogue всего несколько дней назад.

Если в этом году вы хотите перекраситься в блондинку, обратите внимание на Памелу. И хотя мы советуем обращаться к профессионалам, чтобы добиться более светлого цвета волос, Памела все же делает ставку на краску в коробке. Внимательные зрители ее недавнего документального фильма могли заметить безотказную работу Garnier.

Во время документального фильма Пэм заснята за покупками в аптеке в ее родном городе.

"[Моя мама] научила меня красить волосы в аптеке, — рассказывает она. "Пять долларов за коробку, и я могу сделать это сама за двадцать минут — скандинавская блондинка, я иду".

Позже раскрывается точный цвет коробки — Ultra Color от Garnier Nutrisse в оттенке PL1.

Однако окрашивание волос в домашних условиях подходит не всем. Если у вас темно-каштановые, каштановые или рыжие волосы – стоит обратиться к мастеру, чтобы преобразить свой цвет в блонд.

Напомним, 55-летняя Памела Андерсон снялась в новой фотосессии и дала откровенное.

Также Фокус писал, что недавно Памела Андерсон представила свой документальный фильм в родной Канаде. И вышла на красную дорожку в компании своего сына.