"Не нравятся уколы красоты". Памела Андерсон снялась в фотосессии без макияжа

Модель и актриса сказала, что больше не будет менять свою внешность.

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55-летняя Памела Андерсон снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью WWD.

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон сейчас переживает новую волну популярности благодаря своим мемуарам и документальному фильму, который получил очень хорошие отзывы критиков и фанатов.

Памела снялась в новой фотосессии для издания WWD без макияжа. И модель, которая в свое время прославилась благодаря многочисленным пластическим операциям, в частности тем, которые увеличили размер ее груди, призналась, что больше не хочет менять свою внешность и принимает себя такой, какая есть.

[ + – ] Памела Андерсон без макияжа

"Я думала, что моим наследием будет красный купальник и розовая пушистая шапка, и никто никогда не узнает, через что я прошла и что я преодолела", — призналась Памела Андерсон, намекнув на два своих самых известных образа.

[ + – ] Та самая розовая шапка

"Каждый день я просыпаюсь немного счастливее. Я чувствую такое облегчение, и я так благодарна за слова поддержки и любви. Каждый раз, когда я была в отношениях, я обычно полностью сосредотачивалась на этом и на своих детях, так что это так мило — я просто чувствую, что я просто свободный дух, блуждающий по планете, просто натыкающийся на людей", — призналась Памела, у которой в прошлом было пять браков.

"Я бы никогда не смогла написать эту книгу, снять этот документальный фильм или вести любой из этих разговоров, если бы у меня были отношения. И это показывает, какие отношения у меня были в прошлом. Я бы слишком боялась кого-нибудь расстроить, или заставить кого-то ревновать, или что-то в этом роде", — говорит модель.

Сейчас, будучи одинокой, Памела Андерсон говорит, что совершенно счастлива. Она живет в своем семейном доме в Канаде и занимается своими собаками.

Она проводит время в саду, выращивает овощи и фрукты, а потом делает заготовки варит варенье. Памела была одной из первых селебрити, которая откровенно говорила о вегетарианстве, экологии и защите животных.

[ + – ] Памела Андерсон без макияжа

Она шутит, что в юности у нее не было стилиста, так что она просто надевала на себя все подряд и ее не смущало, что она выглядела забавно.

" Я всегда думала, что отталкиваю одежду. Все всегда было немного не так. И поверьте мне, я бы хотел, чтобы Анна Винтур полюбила меня, но я знаю, что она никогда этого не сделает, потому что я просто отталкиваю одежду. Я хочу одеться в эту красивую одежду, но я просто не смотрюсь в ней. Некоторые вещи слишком странные, мое тело не совсем подходит для них", — говорит Памела Андерсон, и признается, что сейчас она наконец находится в гармонии с собой.

"Мне нравится видеть свои веснушки. Я люблю, когда мои волосы не уложены. Мне нравится просто действительно свежее лицо. Мне не нравятся эти уколы, и они на меня не действуют. Я хочу увидеть, что произойдет. И мне кажется, что теперь я могу надеть красивую шелковую блузку и какие-нибудь брюки, и обязательно каблуки, и выйти без макияжа и укладки. Я чувствую, что это заявление силы, потому что в эти дни я принимаю себя намного больше, и это прекрасно", — говорит актриса.

"Это только начало моей жизни, мне кажется. Мне кажется, что я прошла через все это по какой-то причине, и теперь я свободна от этого. И теперь все, что будет дальше, будет на моих условиях", — резюмирует Памела.

В прошлом она перенесла немало косметических и пластических процедур, но теперь решила отказаться от всего этого.

Напомним, недавно Памела Андерсон представила свой документальный фильм в родной Канаде. И вышла на красную дорожку в компании своего сына.