"Не подобаються уколи краси". Памела Андерсон знялася у фотосесії без макіяжу

Модель та актриса сказала, що більше не змінюватиме свою зовнішність.

Related video

55-річна Памела Андерсон знялася у новій фотосесії та дала відверте інтерв'ю WWD.

Американська актриса та фотомодель Памела Андерсон зараз переживає нову хвилю популярності завдяки своїм мемуарам та документальному фільму, який отримав дуже гарні відгуки критиків та фанатів.

Памела знялася у новій фотосесії для видання WWD без макіяжу. І модель, яка свого часу прославилася завдяки численним пластичним операціям, зокрема тим, які збільшили розмір її грудей, зізналася, що більше не хоче змінювати свою зовнішність і приймає себе такою, якою є.

[ + – ] Памела Андерсон без макіяжу

"Я думала, що моєю спадщиною буде червоний купальник і рожева пухнаста шапка, і ніхто ніколи не дізнається, через що я пройшла і що я подолала", — зізналася Памела Андерсон, натякнувши на два найвідоміші образи.

[ + – ] Та сама рожева шапка

"Щодня я прокидаюся трохи щасливішою. Я відчуваю таке полегшення, і я так вдячна за слова підтримки і любові. Щоразу, коли я була у стосунках, я зазвичай повністю зосереджувалася на цьому і на своїх дітях, тож це так мило — я просто відчуваю, що я просто вільний дух, який блукає планетою, просто натикається на людей", — зізналася Памела, у якої в минулому було п'ять шлюбів.

"Я б ніколи не змогла написати цю книгу, зняти цей документальний фільм або вести будь-яку з цих розмов, якби в мене були стосунки. І це показує, які стосунки в мене були в минулому. Я б надто боялася когось засмутити, або змусити когось ревнувати, або щось на кшталт цього", — каже модель.

Зараз, будучи самотньою, Памела Андерсон каже, що абсолютно щаслива. Вона живе у своєму сімейному будинку в Канаді та опікується своїми собаками.

Вона проводить час у саду, вирощує овочі та фрукти, а потім робить заготовки, варить варення. Памела була однією з перших селебріті, яка відверто говорила про вегетаріанство, екологію та захист тварин.

[ + – ] Памела Андерсон без макіяжу

"Я завжди думала, що відштовхую одяг. Все завжди було трохи не так. І повірте мені, я б хотіла, щоб Анна Вінтур полюбила мене, але я знаю, що вона ніколи цього не зробить тому, що я просто відштовхую одяг. Я хочу одягнутися в цей гарний одяг, але я просто не виглядаю в ньому. Деякі речі занадто дивні, моє тіло не зовсім підходить для них", — каже Памела Андерсон, і зізнається, що зараз вона нарешті перебуває в гармонії з собою.

"Мені подобається бачити свої веснянки. Я люблю, коли моє волосся не укладене. Мені подобається просто дійсно свіже обличчя. Мені не подобаються ці уколи, і вони на мене не діють. Я хочу побачити, що станеться. І мені здається, що тепер я можу вдягнути гарну шовкову блузку і якісь штани, і обов'язково підбори, і вийти без макіяжу й укладки. Я відчуваю, що це заява сили тому, що в ці дні я приймаю себе набагато більше, і це прекрасно", — каже актриса.

"Це тільки початок мого життя, мені здається. Мені здається, що я пройшла через усе це з якоїсь причини, і тепер я вільна від цього. І тепер усе, що буде далі, буде на моїх умовах", — резюмує Памела.

У минулому вона перенесла чимало косметичних і пластичних процедур, але тепер вирішила відмовитися від усього цього.

Нагадаємо, нещодавно Памела Андерсон представила свій документальний фільм у рідній Канаді. І вийшла на червону доріжку у компанії свого сина.