Памела Андерсон в ефектній чорній сукні вийшла у світ зі своїм сином

55-річна модель та акторка вийшла у світ у вбранні від Versace за дві тисячі доларів.

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55-річна Памела Андерсон приголомшливо виглядала на прем'єрі свого документального фільму "Памела, історія кохання" у Торонто. Супроводжував її на червоній доріжці її 26-річний син Брендон Томас Лі. Про це пише Daily Mail.

Памела Андерсон привернула загальну увагу в елегантній чорній сукні з вирізами, коли вона разом зі своїм сином Брендоном Томасом Лі відвідала спеціальний показ свого документального фільму Netflix "Памела, історія кохання" в Торонто.

[ + – ] Памела Андерсон із сином

Колишня модель Playboy, 55 років, виглядала неймовірно молодо у сукні від Versace за дві тисячі доларів із вирізами на спині.

Її старший син, 26-річний Брендон, був продюсером фільму та приєднався до матері, коли вони разом позували для фотосесії.

Памела Андерсон родом із Канади, тому вона дуже постаралася, щоб вразити шанувальників на своїй батьківщині.

Щоб її сукня з вирізами була головним акцентом вечора, мати двох дітей вирішила не додавати жодних яскравих прикрас.

Памела Андерсон — ікона, легенда та законодавчиня моди. І зараз вона переживає новий сплеск популярності після того, як на екрани вийшов серіал "Пем і Томмі" про скандальне секс-відео Андресон та її чоловіка Томмі Лі, яке потрапило до мережі та спровокувало грандіозний скандал.

[ + – ] Памела Андерсон на прем'єрі в Торонто

Памела залишилася незадоволеною серіалом, а тому в документальному фільмі розповідає власну історію, як і в книзі своїх мемуарів.

Вона скористалася послугами зіркової стилістки Ребекки Ремсі, щоб виглядати приголомшливо.

Документальний фільм Netflix був офіційно випущений 31 січня і зараз входить до десятки найкращих фільмів у США.

У день прем'єри фільму було офіційно опубліковано її мемуари "З любов'ю, Памела".

Картина "Памела, історія кохання" докладно розповідає про сходження зірки до слави, а також про її розрекламовані романи і сумнозвісний скандал із секс-відео. Згідно з синопсисом IMDB, фільм також включає "небачені раніше архівні кадри та особисті щоденники".

[ + – ] Трейлер документального фільму "Памела, історія кохання"

Досі проект отримував лише позитивні відгуки та має рейтинг 97% на Rotten Tomatoes та рейтинг аудиторії 93%.

Під час інтерв'ю на каналі ВВС The One Show раніше в понеділок Памела Андерсон зізналася, що саме її сини переконали її розповісти свою історію.

Коли справа дійшла до написання мемуарів, вона заявила: "Я завжди хотіла написати книгу, але не знала, що випущу її за життя! Це було дуже терапевтично і справді захоплююче".

Нагадаємо, раніше сини Памели Андерсон розповіли, скільки вона могла б заробити на своєму секс-відео. Адже за роль у серіалі "Рятувальники Малібу" вона отримувала дуже скромні гонорари.