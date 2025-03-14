14 березня 2025 року: святого Венедикта — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати з гострими предметами і ходити на полювання. Мороз цього дня означає, що ще тиждень буде така погода.
Що сталося 14 березня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять святого Венедикта. Він був ченцем і відлюдником, до якого багато хто приходив на благословення. Венедикт заснував монастир Монте-Кассіно, а ще знаменитий орден бенедиктинців і склав головний статут для західного чернецтва.
Також 14 березня — День українського добровольця.
Що не можна робити 14 березня:
- працювати з гострими предметами;
- ходити на полювання;
- ліпити щось;
- позичати щось із продуктів.
Народні прикмети та повір'я:
- мороз означає, що ще тиждень буде така погода;
- сонячна погода — до похолодання;
- дощ із громом — влітку буде спекотна і суха погода;
- хмари пливуть високо і швидко — погода буде ясною;
- голосно кричать кури — у родині будуть сварки.
День ангела святкують:
Венедикт, Феодосій, Михайло, Ростислав.
А також цього дня:
1489 рік — королева Кіпру Катерина Корнаро була змушена продати своє королівство Венеції
1839 рік — виступаючи перед колегами, Джон Гершель уперше використовує термін "фотографія"
1900 рік — закон США встановлює золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грама чистого золота
1956 рік — Ampex представляє в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000
1958 рік — сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії
1990 рік — у Львівській області у Стрию, першому з українських міст, піднімають національний символ — прапор України
1994 рік — випущено реліз Linux 1.0.0.
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