Бренд мусульманського одягу "вбрав" Ейфелеву вежу в хіджаб: реакція французів (відео)

Реклама обурила низку політиків, а Лізетт Поллет, членкиня парламенту від вкрай правого "Національного об'єднання", уже назвала відео образливим для "демократичних цінностей і спадщини" країни.

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Рекламний ролик компанії Merrachi з виробництва одягу для мусульманських жінок, де показано Ейфелеву вежу, покриту хіджабом, викликав бурхливу реакцію у Франції, повідомляє видання ProtoThema.

Усе почалося з того, що бренд одягу Merrachi, який нині працює через простий інтернет-магазин у Франції, випустив у TikTok анімований 3D-рекламний ролик, де можна побачити Ейфелеву вежу в зеленій ісламській накидці.

"Французький уряд не хоче бачити прибуття Merrachi (до Франції)", – йдеться у підписі під відео, натякаючи на майбутнє відкриття бізнесу. Поки що у бренду тільки один магазин в Європі – в Амстердамі (Нідерланди), де він і зародився.

Черга в магазин бренду в Нідерландах

"Ви пам'ятаєте, як вони (французи, – прим. ред.) заборонили хіджаб?" – додали автори поста в коментарях.

Подібне відео, як і звинувачення, викликали у Франції хвилю обурення. Ресурс Le Figaro заявив, що хіджаб – шаль, призначена для прикриття жіночого волосся, – ніколи не був заборонений у Франції в громадських місцях, на відміну від "бурки", що приховує обличчя.

"Однак хіджаб заборонений у державних школах, коледжах і середніх школах відповідно до закону про демонстративну релігійну символіку. Державні службовці також повинні дотримуватися зобов'язання зберігати нейтралітет і не проявляти свої релігійні переконання під час виконання своїх обов'язків. У бізнесі носіння чадри залишається на розсуд роботодавця", – підкреслили журналісти.

Лізетт Поллет, член парламенту від вкрай правого "Національного об'єднання", назвала відео образливим для "демократичних цінностей і спадщини" країни.

Відповідно, Жером Бюіссон, також із National Alarm, охарактеризував рекламу як "жахливий політичний план" і "неприйнятну провокацію".

Водночас економіст Філіп Мюрер, співзасновник Громадянського політичного руху, закликав заборонити магазини Merrachi у Франції та заблокувати її веб-сайт.

Деякі користувачі соціальних мереж говорили про "ісламське захоплення" країни, закликаючи обмежити імміграцію мусульман. Один користувач прокоментував: "Через страх здатися нетерпимими ми терпимо неприйнятне", а інший описав рекламу як "екзистенціальну загрозу Франції".

Водночас рекламна кампанія Merrachi знайшла і прихильників, оскільки кілька користувачів описали її як "креативну" та "розумну", зазначивши, що вона виводить на перший план дискусію про обмеження на релігійний одяг у Франції.

На своєму веб-сайті компанія позиціонує себе як бренд "скромного" одягу, користуючись нинішнім Рамаданом, щоб представити абаї, вуалі та довгі сукні, які продаються за ціною від кількох десятків євро до більш ніж 120 євро. Його засновниця Нада Меррачі представлена як один з "піонерів скромної моди". Вона сподівається зіграти "вирішальну роль" у "поліпшенні" індустрії моди, щоб інтегрувати "єдність та інклюзивність".

Раніше Фокус писав, що 33-річну жінку в Ірані засудили до 74 ударів батогом через те, що вона була на вулиці без хіджабу.