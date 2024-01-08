Гуляла без хіджабу: 33-річну жінку в Ірані засудили до 74 ударів батогом (фото)

За словами журналістів, навіть після жорстокого побиття Роя Хешматі відмовилася носити хіджаб, переданий офіційними особами.

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Іранська влада засудила жінку до 74 ударів батогами за "порушення суспільної моралі" і оштрафувала за відмову носити хіджаб на вулицях Тегерана. Про це пише The Daily Mail.

33-річну Рою Хешматі побили шкіряним батогом, а також змусили заплатити штраф у розмірі приблизно 300 євро після того, як вона "заохочувала вседозволеність" і гуляла в громадських місцях із непокритою головою.

Роя Хешматі

У своїй соціальній мережі Хешматі розповіла, як її нещадно били по спині, ногах і сідницях у сирій кімнаті, яку вона порівнювала із середньовічною камерою тортур. Але, попри все, вона відмовилася надіти хіджаб і в залі суду.

Сліди від ударів батогом

"[Побиття] закінчилося. Ми вийшли з кімнати. Я не хотіла показувати, що мені боляче… Ми підійшли до судді, відповідального за виконання вироку. Жінка-агентка йшла позаду мене і намагалася не впустити хустку з моєї голови. Я зняла хустку біля входу в зал суду. Жінка попросила мене її надіти, я не зупинилася, і вона знову натягнула її мені на голову", — написала вона.

Роя Хешматі

Таке жорстоке покарання викликало широкий резонанс в іранських соціальних мережах.

Аббас Абді, один із провідних журналістів країни та громадських активістів, написав, що ці удари вразили всіх тих, хто мріє про нормальне життя і свободу.

"Засуджена Ройя Хешматі заохочувала вседозволеність, виявляла неповагу (з'являючись) у жвавих громадських місцях Тегерана, — повідомлялося ввечері в суботу на юридичному сайті Mizan Online. — Покарання у вигляді 74 ударів батогом було виконано відповідно до закону шаріату і за порушення суспільної моралі", — йшлося в публікації.

Роя Хешматі

Але навіть після жорстокого побиття Хешматі відмовилася носити хіджаб, переданий їй офіційними особами, повідомляє Iran International.

Незабаром після Ісламської революції 1979 року всіх жінок в Ірані зобов'язали покривати шию і голову.

Але удари батогами за порушення такого дрес-коду в Ісламській республіці все ж таки рідкість, хоча чиновники намагаються вживати дедалі активніших заходів щодо порушників.

Нагадаємо, що в серпні минулого року повідомлялося, що поліція моралі в Ірані шукатиме порушників закону за допомогою камер.

Раніше повідомлялося, що за підтримку протестів в Ірані заарештовували зірку фільму "Комівояжер" Таране Алідості.