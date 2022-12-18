Підтримала протести: в Ірані заарештували зірку фільму "Комівояжер" Тарані Алідості (фото)

Одна з найвідоміших у країні актрис критикувала придушення протестів іранськими силовиками. У Instagram у Алідості майже 8 мільйонів підписників, у соцмережі вона публікувала фото без хіджабу та засудила страту демонстранта Мохсена Шекарі.

Related video

Іранська поліція заарештувала одну з найвідоміших у країні актрис, зірку фільму "Комівояжер" Аскхару Фархаді Таране Алідості. Про це повідомило агентство Khabar Online.

"Актриса не подала довідки за деякими позовами, її заарештували за розпорядженням судової влади за публікацію хибного та спотвореного контенту, підбурювання до заворушень та підтримки антиіранських рухів", — проінформували журналісти.

Британська радіостанція ВВС повідомила, що Алідості неодноразово критикувала спроби уряду Ірану придушити масові протести. У листопаді вона публікувала у Instagram фото без хіджабу на підтримку протестувальників.

[ + – ] Таране Алідості зіграла одну з головних ролей у фільмі "Комівояжер"

Кінозірка минулого тижня опублікувала в соцмережі пост із засудженням страти учасника антиурядових демонстрацій Мохсена Шекарі. Жінка звинувачувала міжнародні організації через їхню бездіяльність.

"Його звали Мохсен Шекарі. Кожна міжнародна організація, яка стежить за цим кровопролиттям і не ухвалює жодних дій — ганьба для людства", — написала вона.

Мохсена Шекарі повісили 9 грудня за звинуваченням у нападі на члена провладного мілітарного угруповання Басідж та перешкоді руху на одній із вулиць Тегерана.

Акаунт Алідості із майже 8 мільйонами підписників заблокували у неділю, 18 грудня, уточнило видання Time.

Ще двох інших відомих акторок в Ірані — Хенгамех Газіані та Катаюн Ріяхі було заарештовано за вираження солідарності з протестувальниками в соціальних мережах, але згодом звільнено.

Таране Алідості — зірка фільму "Комівояжер"

Таране Алідості 38 років, вона стала знаменитою завдяки участі в одній з головних ролей у фільмі "Комівояжер". Картина отримала у 2016 році премію "Оскар" у номінації "найкращий фільм іноземною мовою".

[ + – ] Шахаб Хоссейні і Таране Алідості у фільмі "Комівояжер"

Алідості раніше критикувала уряд та поліцію Ірану. У червні 2020 року жінку засудили до 5 місяців в'язниці за "образу правоохоронних органів та пропаганду проти держави".

У 2018 році вона розкритикувала поліцію звичаїв у Twitter за напад на жінку, яка зняла хіджаб.

Нагадаємо, що іранська влада хоче засудити до смертної кари двох підлітків: 17-річну Соню Шаріфі і 15-річного Аміра Хоссейна Рахімі.

Підлітку Рахімі пред'явили незаконне носіння брекетів, силовики визнали це "символом непокори". Шаріфі брала участь у масових протестах.

Іранські правоохоронці 12 грудня стратили 23-річного Маджіда Резу Рахнаварда за участь у протестах. Його звинуватили у вбивстві 2 членів воєнізованого формування Басидж.

Перший смертний вирок протестувальникові іранський суд виніс у листопаді. Тоді обвинуваченого назвали "ворогом Бога".