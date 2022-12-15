Демонстрували непокірність: в Ірані збираються страчувати двох підлітків (фото)

За словами матері одного з підлітків, її 15-річного сина затримали та поранили лише тому, що хлопець носив брекети.

Related video

В Ірані засудити до страти збираються двох підлітків: 17-річну Соню Шаріфі і 15-річного Аміра Хоссейна Рахімі. Про це повідомляє Bild.

Аміра заарештували лише за те, що підліток носив брекети – пристрої для коригування зубного ряду. На думку силовиків, у такий спосіб хлопчик "демонстрував непокірність".

Підліток перебуває під арештом із 14 жовтня. Під час затримання в Аміра стріляли: у нього лопнула барабанна перетинка, а куля застрягла в тілі. Мати підлітка скаржиться, що необхідну медичну допомогу її синові так і не надали.

Вона також розповіла, що Амір міг би вийти за заставу, яка становить 11,5 тисяч євро. Проте сім'я таких грошей не має. Тож хлопчикові довелося навіть святкувати власний день народження під арештом.

Соня Шаріфі також провела два місяці у в'язниці. 15 грудня її засудили до страти за "війну проти Бога". Все через те, що дівчина брала участь у масових протестах.

[ + – ] Підлітків Соню і Аміра можуть стратити повішенням [ + – ] Підлітків Соню та Аміра можуть стратити повішенням

Протести в Ірані: чому вони почалися і чим закінчилися

Протести проти духовенства Ірану спалахнули два місяці тому після смерті Махси Аміні, затриманої "поліцією вдач" за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Хвилювання спалахнули у 140 містах та селищах.

Правозахисна агенція Ірану HRANA тоді повідомила про вбивство 341 протестувальника, у тому числі 52 дітей під час жорстокого розгону силами безпеки. Усього затримано 15 820 осіб, відомо про загибель 39 співробітників служби безпеки.

За даними судових органів, понад 2000 осіб уже звинуватили у підтримці заворушень.

Нагадаємо, нещодавно в Ірані публічно стратили ще одного учасника протестів. Рідним 23-річного парубка повідомили про смертний вирок для нього вже після того, як Маджіда Реза Рахнаварда було страчено і поховано на місцевому кладовищі.

Фокус також писав, що нещодавно жертвами "поліції вдач" в Ірані стали дві дівчини 16 і 17 років. Відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові, а Ніка Шакарамі тікала від силовиків і з нею зник зв'язок.