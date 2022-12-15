Демонстрировали непокорность: в Иране собираются казнить двух подростков (фото)

По словам матери одного из подростков, ее 15-летнего сына задержали и ранили только потому, что мальки носил брекеты.

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В Иране приговорить к смертной казни собираются двух подростков: 17-летнюю Соню Шарифи и 15-летнего Амира Хоссейна Рахими. Об этом сообщает Bild.

Амира арестовали только за то, что подросток носил брекеты — устройства для корректировки зубного ряда. По мнению силовиков, таким образом мальчик "демонстрировал непокорность".

Подросток находится под арестом с 14 октября. Во время задержания в Амира стреляли: у него лопнула барабанная перепонка, а пуля застряла в теле. Мать подростка жалуется, что необходимую медицинскую помощь ее сыну так и не оказали.

Она также рассказала, что Амир мог бы выйти по залог, который составляет 11,5 тысячи евро. Однако у семьи таких денег нет. Поэтому мальчику пришлось даже праздновать собственный день рождения под арестом.

Соня Шарифи также провела два месяца в тюрьме. 15 декабря ее приговорили к смертной казни за "войну против Бога". Все из-за того, что девушка участвовала в массовых протестах.

[ + – ] Подростков Соню и Амира могут казнить через повешенье [ + – ] Подростков Соню и Амира могут казнить через повешенье

Протесты в Иране: из-за чего они начались и чем закончились

Протесты против духовенства Ирана вспыхнули два месяца назад после смерти Махсы Амини, задержанной "полицией нравов" за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба. Волнения вспыхнули в 140 городах и поселках.

Правозащитное агентство Ирана HRANA тогда сообщило об убийстве 341 протестующего, в том числе 52 детей в ходе жестокого разгона силами безопасности. Всего задержаны 15 820 человек, известно о гибели 39 сотрудников службы безопасности.

По данным судебных органов, более 2000 человек уже обвинили в поддержке беспорядков.

Напомним, недавно в Иране публично казнили еще одного участника протестов. Родным 23-летнего молодого человека сообщили о смертном приговоре для него уже после того, как Маджида Реза Рахнаварда был казнен и погребен на местном кладбище.

Фокус также писал, что недавно жертвами "полиции нравов" в Иране стали две девушки 16 и 17 лет. Видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове, а Ника Шакарами убегала от силовиков и с ней пропала связь.