В Иране публично казнили еще одного участника протестов (фото)

Родным 23-летнего молодого человека сообщили о смертном приговоре для него уже после того, как Маджида Реза Рахнаварда был казнен и погребен на местном кладбище.

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Власти Ирана казнили еще одного участника протестов — 23-летнего Маджида Реза Рахнаварда. Об этом сообщает новостное агентство IRNA.

Мужчину обвинили в убийстве двух членов военизированного ополчения "‎Басидж" и ранении еще четверых силовиков. Он, по версии обвинения якобы напал на силовиков с холодным оружием.

Казнь была публичной. Маджида Реза Рахнаварда повесили в Мешхеде.

После исполнения приговора и смерти казненного судья Голам Али Садеги поблагодарил всех присутствующих и участников казни.

СМИ также пишут о том, что семье 23-летнего парня уже сообщили о его смерти. Родным сообщили в телефонном режиме о том, что их близкий был казнен и погребен на кладбище в Мешхеде.

[ + – ] Маджида Реза Рахнаварда публично казнили через повешенье из-за участия в протестах

Протесты в Иране: из-за чего они начались и чем закончились

Протесты против духовенства Ирана вспыхнули два месяца назад после смерти Махсы Амини, задержанной "полицией нравов" за якобы нарушение строгих правил ношения хиджаба. Волнения вспыхнули в 140 городах и поселках.

Правозащитное агентство Ирана HRANA тогда сообщило об убийстве 341 протестующего, в том числе 52 детей в ходе жестокого разгона силами безопасности. Всего задержаны 15 820 человек, известно о гибели 39 сотрудников службы безопасности.

По данным судебных органов, более 2000 человек уже обвинили в поддержке беспорядков.

Напомним, в ноябре в Иране вынесли первый смертный приговор протестующему. Суд проходил в закрытом режиме. Обвиняемого власти провозгласили "врагом Бога".

Фокус также писал, что недавно жертвами "полиции нравов" в Иране стали две девушки 16 и 17 лет. Видеоблогер Сарина Эсмаилзаде умерла от ударов дубинками по голове, а Ника Шакарами убегала от силовиков и с ней пропала связь.