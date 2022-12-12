В Ірані прилюдно стратили ще одного учасника протестів (фото)

Рідним 23-річного парубка повідомили про смертний вирок для нього вже після того, як Маджіда Реза Рахнаварда було страчено та поховано на місцевому кладовищі.

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Влада Ірану стратила ще одного учасника протестів — 23-річного Маджіда Реза Рахнаварда. Про це повідомляє новинна агенція IRNA.

Чоловіка звинуватили в убивстві двох членів воєнізованого ополчення Басідж і пораненні ще чотирьох силовиків. Він, за версією звинувачення, нібито напав на силовиків із холодною зброєю.

Страта була публічною. Маджіда Реза Рахнаварда повісили в Мешхеді.

Після виконання вироку та смерті страченого суддя Голам Алі Садегі подякував усім присутнім та учасникам страти.

ЗМІ також пишуть про те, що сім'ї 23-річного хлопця вже повідомили про його смерть. Рідним повідомили у телефонному режимі про те, що їх близький був страчений і похований на цвинтарі у Мешхеді.

[ + – ] Маджіда Реза Рахнаварда публічно стратили через повішення через участь у протестах

Протести в Ірані: чому вони почалися і чим закінчилися

Протести проти духовенства Ірану спалахнули два місяці тому після смерті Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито порушення суворих правил носіння хіджабу. Заворушення спалахнули у 140 містах і селищах.

Правозахисна агенція Ірану HRANA тоді повідомила про вбивство 341 протестувальника, зокрема 52 дітей під час жорстокого розгону силами безпеки. Усього затримано 15 820 осіб, відомо про загибель 39 співробітників служби безпеки.

За даними судових органів, понад 2 000 осіб уже звинуватили у підтримці заворушень.

Нагадаємо, у листопаді в Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику. Суд відбувався у закритому режимі. Обвинуваченого влада проголосила "ворогом Бога".

Фокус також писав, що нещодавно жертвами "поліції моралі" в Ірані стали дві дівчини 16 і 17 років. Відеоблогерка Саріна Есмаїлзаде померла від ударів палицями по голові, а Ніка Шакарамі тікала від силовиків і з нею зник зв'язок.