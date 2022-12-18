Поддержала протесты: в Иране арестовали звезду фильма "Коммивояжер" Таране Алидости (фото)

Одна из самых известных в стране актрис критиковала подавление протестов иранскими силовиками. В Instagram у Алидости почти 8 миллионов подписчиков, в соцсети она публиковала фото без хиджаба и осудила казнь демонстранта Мохсена Шекари.

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Иранская полиция арестовала одну из самых известных в стране актрис, звезду фильма "Коммивояжер" Аскхару Фархади Таране Алидости. Об этом сообщило агентство Khabar Online.

"Актриса не представила справки по некоторым искам, ее арестовали по распоряжению судебной власти за публикацию ложного и искаженного контента, подстрекательству к беспорядкам и поддержке антииранских движений", — проинформировали журналисты.

Британская радиостанция ВВС сообщила, что Алидости неоднократно критиковала попытки правительства Ирана подавить массовые протесты. В ноябре она публиковала в Instagram фото без хиджаба в поддержку протестующих.

[ + – ] Таране Алидости сыграла одну из главных ролей в фильме "Коммивояжер"

Кинозвезда на прошлой неделе опубликовала в соцсети пост с осуждением казни участника антиправительственных демонстраций Мохсена Шекари. Женщина винила международные организации из-за их бездействия.

"Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая следит за этим кровопролитием и не принимает никаких действий — позор для человечества", — написала она.

Мохсена Шекари повесили 9 декабря по обвинению в нападении на члена провластной милитарной группировки Басидж и препятствии движению на одной из улиц Тегерана.

Аккаунт Алидости с почти 8 миллионами подписчиков заблокировали в воскресенье, 18 декабря, уточнило издание Time.

Еще две другие известные актрисы в Иране — Хенгамех Газиани и Катаюн Рияхи были арестованы за выражение солидарности с протестующими в социальных сетях, но впоследствии освобождены.

Таране Алидости — звезда фильма "Коммивояжер"

Таране Алидости 38 лет, она стала знаменитой благодаря участии в одной из главных ролей в фильме "Коммивояжер". Картина получила в 2016 году премию "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".

[ + – ] Шахаб Хоссейни и Таране Алидости в фильме "Коммивояжер"

Алидости ранее критиковала правительство и полицию Ирана. В июне 2020 года женщину приговорили к 5 месяцам тюрьмы за "оскорбление правоохранительных органов и пропаганде против государства".

В 2018 году она раскритиковала полицию нравов в Тwitter за нападение на женщину, снявшую хиджаб.

Напомним, что иранские власти хотят приговорить к смертной казни двух подростков: 17-летнюю Соню Шарифи и 15-летнего Амира Хоссейна Рахими.

Подростку Рахими предъявили незаконное ношение брекетов, силовики посчитали это "символом непокорности". Шарифи участвовала в массовых протестах.

Иранские правоохранители 12 декабря казнили 23-летнего Маджида Резу Рахнаварда за участие в протестах. Его обвинили в убийстве 2 членов военизированного формирования ‎Басидж.

Первый смертный приговор протестующему иранский суд вынес в ноябре. Тогда обвиняемого назвали "врагом Бога".