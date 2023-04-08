Шукатимуть за допомогою камер: Іран посилює контроль за носінням хіджабу, — ВВС

За інформацією видання, поліція встановлює камери в громадських місцях, щоб жінки, яких вдасться "зловити", припинили "опір закону".

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В Ірані за наказом влади почали з'являтися камери відеоспостереження у громадських місцях, щоб знаходити та карати жінок, які не носять хіджаб. Про це повідомляє ВВС.

За інформацією видання, поліція прояснила, що жінки, яких вдасться "зловити", отримають повідомлення про наслідки відсутності хіджабу. За задумом влади, такі заходи покликані запобігти "опору закону про носіння хіджабу".

Поки це спрацювало слабо, жінки, як і раніше, продовжують перебувати в торгових центрах, ресторанах, магазинах та на вулицях Ірану у звичайному одязі, продовжуючи протестувати проти жорстких обмежень.

Ситуація з хіджабом в Ірані

16 вересня 2022 року у відділенні поліції померла 22-річна Махса Аміні. Це сталося після її арешту через нібито недотримання правил носіння хіджабу. 4 грудня в Генеральній прокуратурі Ірану заявили, що в країні буде розпущено поліцію, яка стежить за дотриманням ісламського дрес-коду.

Але, сталося з точністю до навпаки, того ж грудня іранська поліція заарештувала одну з найвідоміших у країні акторок, зірку фільму "Комівояжер" Аскхару Фархаді Таране Алідості. Журналістам повідомили, що жінку затримали за розпорядженням суду за публікацію хибного контенту.

12 грудня іранська влада стратила 23-річного Маджіда Резу Рахнаварда за участь у протестах. Його звинуватили у вбивстві 2 членів воєнізованого формування Басидж.

Перший смертний вирок протестувальникові іранський суд виніс у листопаді. Тоді обвинуваченого назвали "ворогом Бога".

Крім того, тоді хотіли засудити до страти двох підлітків: 17-річну Соню Шаріфі та 15-річного Аміра Хоссейна Рахімі. Останньому пред'явили незаконне носіння брекетів.

Нагадаємо, 31 січня суд в Ірані засудив молоду пару до 10,5 років ув'язнення після того, як вони опублікували відео з танцями на вулиці в Тегерані. Їх звинуватили у "поширенні гріха".