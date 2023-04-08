Будут искать с помощью камер: Иран усиливает контроль за ношением хиджаба, — ВВС

По информации издания, полиция нравов устанавливает камеры в общественных местах, чтобы женщины, которых удастся "поймать" прекратили "сопротивление закону".

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В Иране по приказу властей начали появляться камеры видеонаблюдения в общественных местах, чтобы находить и наказывать женщин, которые не носят хиджаб. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, полиция прояснила, что женщины, которых удастся "поймать" получат уведомление о последствиях отсутствия хиджаба. По задумке властей такие меры призваны предотвратить "сопротивление закону о ношение хиджаба".

Пока это сработало слабо, женщины по-прежнему продолжают пребывать в торговых центрах, ресторанах, магазинах и на улицах Ирана в обычной одежде, продолжая протестовать против полиции нравов.

Ситуация с хиджабом в Иране

16 сентября 2022 года в отделении полиции скончалась 22-летняя Махса Амини. Это случилось после его ареста за якобы несоблюдения правил ношения хиджаба. 4 декабря в Генеральной прокуратуре Ирана заявили, что в стране будет распущена полиция нравов, которая следит за соблюдением исламского дресс-кода.

Но, случилось с точностью до наоборот, в том же декабре иранская полиция арестовала одну из самых известных в стране актрис, звезду фильма "Коммивояжер" Аскхару Фархади Таране Алидости. Журналистам сообщили, что женщину задержали по распоряжению суда за публикацию ложного контента.

12 декабря иранские власти казнили 23-летнего Маджида Резу Рахнаварда за участие в протестах. Его обвинили в убийстве 2 членов военизированного формирования ‎Басидж.

Первый смертный приговор протестующему иранский суд вынес в ноябре. Тогда обвиняемого назвали "врагом Бога".

Кроме того, тогда хотели приговорить к смертной казни двух подростков: 17-летнюю Соню Шарифи и 15-летнего Амира Хоссейна Рахими. Последнему предъявили незаконное ношение брекетов.

Напомним, 31 января суд в Иране приговорил молодую пару к 10,5 годам тюрьмы после того, как они опубликовали видео с танцами на улице в Тегеране. Их обвинили в "распространении порока".