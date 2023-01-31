В Иране суд приговорил молодую пару к 10,5 годам тюрьмы за танец на улице (видео)

Девушку и ее жениха обвинили в "распространении порока" и попытке "подрыва национальной безопасности" за видео с танцем на фоне Башни Свободы в Тегеране. Во время суда им отказали в адвокате.

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Суд в Иране приговорил молодую пару к 10,5 годам тюрьмы после того, как они опубликовали видео с танцами на улице в Тегеране. Их обвинили в "распространении порока" и "собрании и сговоре с целью подрыва национальной безопасности". Об этом во вторник, 31 января, пишет издание Al Arabiya.

Астияж Хагиги и ее жених Амир-Мохаммад Ахмади, которым чуть больше 20 лет, были арестованы 1 ноября после публикации видео, на котором они танцуют на фоне Башни Азади (Свободы) в Тегеране. На кадрах девушка танцует без хиджаба, что противоречит действующим правилам для женщин в Иране. Обвиненных приговорили к 10,5 годам тюрьмы, двухлетнему запрету на пользование интернетом и двухлетнему запрету на выезд за пределы страны.

Кроме того, по данным журналистов, паре отказали в адвокате во время рассмотрения дела. Иранские власти этот случай не комментируют.

Данное судебное решение было вынесено на фоне подавления властями Ирана протестов против режима, которые начались после гибели 16 сентября под стражей в отделении полиции 22-летней Махсы Амини. Девушка скончалась после ареста за якобы несоблюдения правил ношения хиджаба. 4 декабря в Генеральной прокуратуре Ирана заявили, что в стране будет распущена полиция нравов, которая следит за соблюдением исламского дресс-кода.

В декабре стало известно, что иранская полиция арестовала одну из самых известных в стране актрис, звезду фильма "Коммивояжер" Аскхару Фархади Таране Алидости. Журналистам сообщили, что женщину задержали по распоряжению суда за публикацию ложного и искаженного контента, подстрекательству к беспорядкам и поддержке антииранских движений.