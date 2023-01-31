В Ірані суд засудив молоду пару до 10,5 років ув'язнення за танець на вулиці (відео)

Дівчину та її нареченого звинуватили у "поширенні пороку" та спробі "підриву національної безпеки" за відео з танцем на тлі Вежі Свободи у Тегерані. Під час суду їм відмовили в адвокаті.

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Суд в Ірані засудив молоду пару до 10,5 років ув'язнення після того, як вони опублікували відео з танцями на вулиці в Тегерані. Їх звинуватили у "поширенні пороку" та "зборі та змові з метою підриву національної безпеки". Про це у вівторок, 31 січня, пише видання Al Arabiya.

Астіяж Хагігі та її наречений Амір-Мохаммад Ахмаді, яким трохи більше ніж 20 років, були заарештовані 1 листопада після публікації відео, на якому вони танцюють на тлі Башти Азаді (Свободи) у Тегерані. На кадрах дівчина танцює без хіджабу, що суперечить чинним правилам для жінок в Ірані. Обвинувачених засудили до 10,5 років в'язниці, дворічної заборони на користування інтернетом та дворічної заборони на виїзд за межі країни.

Крім того, за даними журналістів, парі відмовили в адвокаті під час розгляду справи. Іранська влада цей випадок не коментує.

Це судове рішення було винесене на тлі придушення владою Ірану протестів проти режиму, який розпочався після загибелі 16 вересня під вартою у відділку поліції 22-річної Махси Аміні. Дівчина померла після арешту за нібито недотримання правил носіння хіджабу. 4 грудня в Генеральній прокуратурі Ірану заявили, що в країні буде розпущено поліцію моралі, яка стежить за дотриманням ісламського дрес-коду.

У грудні стало відомо, що іранська поліція заарештувала одну з найвідоміших у країні акторок, зірку фільму "Комівояжер" Аскхару Фархаді Таране Алідості. Журналістам повідомили, що жінку затримали за розпорядженням суду за публікацію хибного та спотвореного контенту, підбурювання до заворушень та підтримки антиіранських рухів.