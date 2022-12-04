Перша поступка. Генпрокурор Ірану заявив, що в країні розпустили поліцію моралі

Поліція моралі у вересні затримала 22-річну Махсу Аміні, яка померла, за порушення правил носіння хіджабу.

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Генпрокурор Ірану заявив, що в країні розпустять поліцію моралі, яка стежить за дотриманням ісламського дрес-коду, пише BBC.

Таку заяву зробив генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазері на громадському заході в неділю, 4 грудня. В Ірані вже протягом багатьох місяців відбуваються протести, пов'язані зі смертю Махси Аміні, яка була затримана поліцією моралі нібито за порушення правил носіння хіджабу.

На питання про те, чи була розпущена поліція моралі, Монтазері відповів: "Поліція моралі не має нічого спільного із судовою владою та була розпущена тими, ким була створена".

В Ірані поліція моралі контролювалася Міністерством внутрішніх справ, а не судовою системою.

Монтазері також додав, що іранський парламент має намір переглянути закон, який зобов'язує жінок носити хіджаби. У випадку, якщо поліцію моралі справді розпустилт, це, зі свого боку, не означає, що закон буде змінений парламентаріями.

Масові протести в Ірані почалися 16 вересня, через кілька днів після того, як померла 22-річна Аміні, затримана поліцією моралі. Її смерть стала каталізатором протестів, які розпочалися також на тлі бідності, безробіття, нерівності та корупції в країні.

Розпуск поліції моралі був би поступкою з боку іранської влади, але поки що немає жодних гарантій, що цього буде достатньо для припинення протестів.

"Той факт, що уряд вирішив розпустити поліцію моралі, не означає, що протести в нашій країні завершаться", — заявила іранка в програмі ВВС.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Іран просить допомоги в Кремля у придушенні протестів у країні. Тегеран просить у Росії обладнання для протистояння протестувальникам, а також хоче навчити своїх силовиків.