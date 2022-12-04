"Стають ближче": Тегеран просить Москву про допомогу у придушенні протестів, — Iran International

Журналісти пишуть, що Тегеран покладається на інформацію з Москви про те, що відбувається в Ісламській Республіці.

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Іран звернувся до Росії за допомогою придушення масштабних протестів, які не вщухають по всій країні. Йдеться про надання обладнання для боротьби з протестувальниками, а також навчання силовиків. Про це пише Iran International.

Також видання пише, що Тегеран покладається на інформацію з Москви для оцінки внутрішньої ситуації у своїй країні. При цьому, як пишуть журналісти, Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Тегерану оцінки про характер та силу протестного руху.

Повідомляється, що раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Москва може допомагати Ісламській Республіці, спираючись на власний досвід придушення демонстрацій.

"Докази того, що Іран допомагає Росії розв'язувати війну проти України, очевидні та загальнодоступні. Іран і Росія стають тим ближчими, чим більш ізольованими вони стають", — сказав Жан-П'єр.

Своєю чергою представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Білий дім упевнений у допомозі Росії у придушенні протестів в Ірані.

"Ми знаємо, що вони, можливо, розглядають своєрідну підтримку здатності Ірану розправлятися з протестувальниками. І, на жаль, Росія має досвід у цьому", — сказав він.

Нагадаємо, що протести в Ірані почалися після смерті 22-річної дівчини Махси Аміні. Її затримали місцеві силовики за "неправильне носіння хіджабу". Правозахисники стверджують, що дівчина була забита до смерті. Через це багато молодих людей вийшли на вулиці. Протести переросли у сутички з правоохоронцями, які служать Корпусу вартових ісламської революції (КСІР).

Раніше Фокус писав, що США зриватимуть постачання зброї з Ірану до Росії. Представник Білого дому заявив, що Іран не зацікавлений у ядерній угоді. Понад те, військова допомога Тегерана Росії переходить "нові кордони".

За словами секретаря Ради національної безпеки України Олексія Данилова, Іран продовжує наполягати на тому, що не допомагає Росії зброєю. Однак підтвердити свої слова не в змозі. Він заявив, що і ранських інструкторів росіян ліквідовано в Криму.