"Становятся ближе": Тегеран просит Москву о помощи в подавлении протестов, — Iran International

Журналисты пишут, что Тегеран полагается на информацию из Москвы о том, что происходит в Исламской Республике.

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Иран обратился к России за помощью в подавлении масштабных протестов, которые не утихают по всей стране. Речь идет о предоставлении оборудования для борьбы с протестующими, а также про обучение силовиков. Об этом пишет Iran International.

Также издание пишет, что Тегеран полагается на информацию из Москвы для оценки внутренней ситуации в своей стране. При этом, как пишут журналисты, Россия подслушивает западные коммуникации, чтобы дать Тегерану оценки о характере и силе протестного движения.

Сообщается, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила Москва может помогать Исламской Республике, опираясь на собственный опыт подавления демонстраций.

"Доказательства того, что Иран помогает России развязывать войну против Украины, очевидны и общедоступны. Иран и Россия становятся тем ближе, чем более изолированными они становятся", — сказал Жан-Пьер.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Белый дом уверен в помощи России в подавлении протестов в Иране.

"Мы знаем, что они, возможно, рассматривают своего рода поддержку способности Ирана расправляться с протестующими. И, к сожалению, у России есть опыт в этом", — сказал он.

Напомним, что протесты в Иране начались после смерти 22-летней девушки Махсы Амини. Ее задержали местные силовики за "неправильное ношение хиджаба". Правозащитники утверждают, что девушка была забита до смерти. Из-за этого многие молодые люди вышли на улицы. Протесты переросли в стычки с правоохранителями, служащими Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Фокус писал, что США будут срывать поставки оружия из Ирана в Россию. Представитель Белого дома заявил, что Иран не заинтересован в ядерной сделке. Более того, военная помощь Тегерана России переходит "новые границы".

По словам секретаря Совета нацбезопасности Украины Алексея Данилова, Иран продолжает настаивать на том, что не помогает России оружием. Однако подтвердить свои слова не в состоянии. Он заявил, что иранские инструкторы россиян ликвидированы в Крыму.