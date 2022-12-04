Первая уступка. Генпрокурор Ирана заявил, что в стране распущена полиция нравов

Полицией нравов в сентябре была задержана скончавшаяся 22-летняя Махса Амини за нарушение правил ношения хиджаба.

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Генпрокурор Ирана заявили, что в стране будет распущена полиция нравов, которая следит за соблюдением исламского дресс-кода, пишет BBC.

Такое заявление сделал генпрокурор Мохаммад Джафар Монтазери на общественном мероприятии в воскресенье, 4 декабря. В Иране уже на протяжении многих месяцев проходят протесты, связанные со смертью Махса Амини, которая была задержана полицией нравов якобы за нарушение правил ношения хиджаба.

На вопрос о том, была ли распущена полиция нравов, Монтазери ответил: "Полиция нравов не имеет ничего общего с судебной властью и была распущена теми, кем была создана".

В Иране полиция нравов контролировалась Министерством внутренних дел, а не судебной системой.

Также Монтазери добавил, что иранский парламент намерен пересмотреть закон, который обязывает женщин носить хиджабы. В случае, если полиция нравов действительно была распущена, это в свою очередь не означает, что закон будет изменен парламентариями.

Массовые протесты в Иране начались 16 сентября, спустя несколько дней после того, как скончалась 22-летняя Амини, задержанная полицией нравов. Ее смерть стала катализатором протестов, которые начались также на фоне бедности, безработицы, неравенства и коррупции в стране.

Роспуск полиции нравов была бы уступкой со стороны иранских властей, но пока нет никаких гарантий, что этого будет достаточно для прекращения протестов.

"Тот факт, что правительство решило распустить полицию нравов, не означает, что протесты в нашей стране завершатся", — заявила иранка в программе ВВС.

Напомним, недавно сообщалось, что Иран просит помощи у Кремля в подавлении протестов в стране. Тегеран просит у России оборудования для противостояния с протестующими, а также хочет обучить своих силовиков.