Гуляла без хиджаба: 33-летнюю женщину в Иране приговорили к 74 ударам плетью (фото)

По словам журналистов, даже после жестокого избиения Роя Хешмати отказалась носить хиджаб, переданный официальными лицами.

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Иранские власти подвергли женщину 74 ударам плетьми за "нарушение общественной морали" и оштрафовали за отказ носить хиджаб на улицах Тегерана. Об этом пишет The Daily Mail.

33-летнюю Рою Хешмати избили кожаной плетью, а также заставили заплатить штраф в размере примерно 300 евро после того, как она "поощряла вседозволенность" и гуляя в общественных местах с непокрытой головой.

Роя Хешмати

В своей социальной сети Хешмати рассказала, как ее беспощадно били по спине, ногам и ягодицам в сырой комнате, которую она сравнивала со средневековой камерой пыток. Но, несмотря на все это, она отказалась надеть хиджаб и в зале суда.

Следы от ударов плетью

"[Избиение] закончилось. Мы вышли из комнаты. Я не хотела показывать, что мне больно… Мы подошли к судье, ответственному за исполнение приговора. Женщина-агент шла позади меня и старалась не уронить платок с моей головы. Я сняла платок у входа в зал суда. Женщина попросила меня его надеть, я не остановилась, и она снова натянула его мне на голову", — написала она.

Роя Хешмати

Такое жестокое наказание вызвало широкий резонанс в иранских социальных сетях.

Аббас Абди, один из ведущих журналистов страны и общественных активистов, написал, что эти удары поразили всех тех, кто мечтает о нормальной жизни и свободе.

"Осужденная Ройя Хешмати поощряла вседозволенность, проявляла неуважение (появляясь) в оживленных общественных местах Тегерана, — сообщалось вечером в субботу на юридическом сайте Mizan Online. — Наказание в виде 74 ударов плетью было приведено в исполнение в соответствии с законом шариата и за нарушение общественной морали", — говорилось в публикации.

Роя Хешмати

Но даже после жестокого избиения Хешмати отказалась носить хиджаб, переданный ей официальными лицами, сообщает Iran International.

Вскоре после Исламской революции 1979 года всех женщин в Иране обязали покрывать шею и голову.

Но удары плетьми за нарушение такого дресс-кода в Исламской республике все же редкость, хотя чиновники пытаются применять все более активные меры по отношению к нарушителям.

Напомним, что в августе прошлого года сообщалось, что полиция нравов в Иране будет искать нарушителей закона с помощью камер.

Ранее сообщалось, что за поддержку протестов в Иране арестовывали звезду фильма "Коммивояжер" Таране Алидости.