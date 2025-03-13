Бренд мусульманской одежды "нарядил" Эйфелеву башню в хиджаб: реакция французов (видео)

Реклама возмутила ряд политиков, а Лизетт Поллет, член парламента от крайне правого "Национального объединения", уже назвала видео оскорбительным для "демократических ценностей и наследия" страны.

Related video

Рекламный ролик компании Merrachi по производству одежды для мусульманских женщин, где показана Эйфелева башня, покрытая хиджабом, вызвал бурную реакцию во Франции, сообщает издание ProtoThema.

Все началось с того, что бренд одежды Merrachi, в настоящее время работающий через простой интернет-магазин во Франции, выпустил в TikTok анимированный 3D-рекламный ролик, в котором можно увидеть Эйфелеву башню в зеленой исламской накидке.

"Французское правительство не хочет видеть прибытие Merrachi (во Францию)", – гласит подпись под видео, намекая на предстоящее открытие бизнеса. Пока что у бренда только один магазин в Европе – в Амстердаме (Нидерланды), где он и зародился.

Очередь в магазин бренда в Нидерландах

"Вы помните, как они (французы, – прим. ред.) запретили хиджаб?" – добавили авторы поста в комментариях.

Подобное видео, как и обвинения вызвали во Франции волну негодования. Ресурс Le Figaro заявил, что хиджаб – шаль, предназначенная для прикрытия женских волос, – никогда не был запрещен во Франции в общественных местах, в отличие от "бурки", скрывающей лицо.

"Однако хиджаб запрещен в государственных школах, колледжах и средних школах в соответствии с законом о демонстративной религиозной символике. Государственные служащие также должны соблюдать обязательство сохранять нейтралитет и не проявлять свои религиозные убеждения при исполнении своих обязанностей. В бизнесе ношение чадры остается на усмотрение работодателя", – подчеркнули журналисты.

Лизетт Поллет, член парламента от крайне правого "Национального объединения", назвала видео оскорбительным для "демократических ценностей и наследия" страны.

Соответственно, Жером Бюиссон, также из National Alarm, охарактеризовал рекламу как "ужасающий политический план" и "неприемлемую провокацию".

В то же время экономист Филипп Мюрер, соучредитель Гражданского политического движения, призвал запретить магазины Merrachi во Франции и заблокировать ее веб-сайт.

Некоторые пользователи социальных сетей говорили об "исламском захвате" страны, призывая ограничить иммиграцию мусульман. Один пользователь прокомментировал: "Из-за страха показаться нетерпимыми мы терпим неприемлемое", а другой описал рекламу как "экзистенциальную угрозу Франции".

В то же время рекламная кампания Merrachi нашла и сторонников, поскольку несколько пользователей описали ее как "креативную" и "умную", отметив, что она выводит на первый план дискуссию об ограничениях на религиозную одежду во Франции.

На своем веб-сайте компания позиционирует себя как бренд "скромной" одежды, пользуясь нынешним Рамаданом, чтобы представить абайи, вуали и длинные платья, продаваемые по цене от нескольких десятков евро до более чем 120 евро. Его основательница Нада Меррачи представлена ​​как один из "пионеров скромной моды". Она надеется сыграть "решающую роль" в "улучшении" индустрии моды, чтобы интегрировать "единство и инклюзивность".

Ранее Фокус писал, что 33-летнюю женщину в Иране приговорили к 74 ударам плетью из-за того, что она была на улице без хиджаба.