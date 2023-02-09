Памела Андерсон в эффектном черном платье вышла в свет со своим сыном
55-летняя модель и актриса вышла в свет в наряде от Versace за две тысячи долларов.
55-летняя Памела Андерсон потрясающе выглядела на премьере своего документального фильма "Памела, история любви" в Торонто. Сопровождал ее на красной дорожке ее 26-летний сын Брэндон Томас Ли. Об этом пишет Daily Mail.
Памела Андерсон привлекла всеобщее внимание в элегантном облегающем черном платье с вырезами, когда она вместе со своим сыном Брэндоном Томасом Ли посетила специальный показ своего документального фильма Netflix "Памела, история любви" в Торонто.
Бывшая модель Playboy, 55 лет, выглядела невероятно молодо в платье от Versace за две тысячи долларов с вырезами на спине.
Ее старший сын, 26-летний Брэндон, был продюсером фильма и присоединился к матери, когда они вместе позировали для фотосессии.
Памела Андерсон родом из Канады, так что она очень постаралась, чтобы впечатлить поклонников на своей родине.
Чтобы ее платье с интригующими вырезами было главным акцентом вечера, мать двоих детей решила не добавлять никаких ярких украшений.
Памела Андерсон — икона, легенда и законодатель моды. И сейчас она переживает новый всплеск популярности после того, как на экраны вышел сериал "Пэм и Томми" о скандальном секс-видео Андресон и ее мужа Томми Ли, которое попало в Сеть и спровоцировало грандиозный скандал.
Памела осталась недовольна сериалом, а потому в документальном фильме рассказывает собственную историю, как и в книге своих мемуаров.
Она воспользовалась услугами звездного стилиста Ребекки Рэмси, чтобы выглядеть потрясающе.
Документальный фильм Netflix был официально выпущен 31 января и в настоящее время входит в десятку лучших фильмов в США.
В день премьеры фильма были официально опубликованы ее мемуары "С любовью, Памела".
Картина "Памела, история любви" подробно рассказывает о восхождении звезды к славе, а также о ее разрекламированных романах и печально известном скандале с секс-видео. Согласно синопсису IMDB, фильм также включает "невиданные ранее архивные кадры и личные дневники".
До сих пор проект получал только положительные отзывы и имеет рейтинг 97% на Rotten Tomatoes и рейтинг аудитории 93%.
Во время интервью на канале BBC The One Show ранее в понедельник Памела Андерсон призналась, что именно ее сыновья убедили ее рассказать свою истории.
Когда дело дошло до написания мемуаров, она заявила: "Я всегда хотела написать книгу, но не знала, что выпущу ее при жизни! Это было очень терапевтично и действительно захватывающе".
Напомним, ранее сыновья Памелы Андерсон рассказали, сколько бы она могла заработать на своем секс-видео. Ведь за роль в сериале "Спасатели Малибу" она получала очень скромные гонорары.