Памела Андерсон в эффектном черном платье вышла в свет со своим сыном

55-летняя модель и актриса вышла в свет в наряде от Versace за две тысячи долларов.

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55-летняя Памела Андерсон потрясающе выглядела на премьере своего документального фильма "Памела, история любви" в Торонто. Сопровождал ее на красной дорожке ее 26-летний сын Брэндон Томас Ли. Об этом пишет Daily Mail.

Памела Андерсон привлекла всеобщее внимание в элегантном облегающем черном платье с вырезами, когда она вместе со своим сыном Брэндоном Томасом Ли посетила специальный показ своего документального фильма Netflix "Памела, история любви" в Торонто.

[ + – ] Памела Андерсон с сыном

Бывшая модель Playboy, 55 лет, выглядела невероятно молодо в платье от Versace за две тысячи долларов с вырезами на спине.

Ее старший сын, 26-летний Брэндон, был продюсером фильма и присоединился к матери, когда они вместе позировали для фотосессии.

Памела Андерсон родом из Канады, так что она очень постаралась, чтобы впечатлить поклонников на своей родине.

Чтобы ее платье с интригующими вырезами было главным акцентом вечера, мать двоих детей решила не добавлять никаких ярких украшений.

Памела Андерсон — икона, легенда и законодатель моды. И сейчас она переживает новый всплеск популярности после того, как на экраны вышел сериал "Пэм и Томми" о скандальном секс-видео Андресон и ее мужа Томми Ли, которое попало в Сеть и спровоцировало грандиозный скандал.

[ + – ] Памела Андерсон на премьере фильма в Торонто

Памела осталась недовольна сериалом, а потому в документальном фильме рассказывает собственную историю, как и в книге своих мемуаров.

Она воспользовалась услугами звездного стилиста Ребекки Рэмси, чтобы выглядеть потрясающе.

Документальный фильм Netflix был официально выпущен 31 января и в настоящее время входит в десятку лучших фильмов в США.

В день премьеры фильма были официально опубликованы ее мемуары "С любовью, Памела".

Картина "Памела, история любви" подробно рассказывает о восхождении звезды к славе, а также о ее разрекламированных романах и печально известном скандале с секс-видео. Согласно синопсису IMDB, фильм также включает "невиданные ранее архивные кадры и личные дневники".

[ + – ] Трейлер документального фильма "Памела, история любви"

До сих пор проект получал только положительные отзывы и имеет рейтинг 97% на Rotten Tomatoes и рейтинг аудитории 93%.

Во время интервью на канале BBC The One Show ранее в понедельник Памела Андерсон призналась, что именно ее сыновья убедили ее рассказать свою истории.

Когда дело дошло до написания мемуаров, она заявила: "Я всегда хотела написать книгу, но не знала, что выпущу ее при жизни! Это было очень терапевтично и действительно захватывающе".

Напомним, ранее сыновья Памелы Андерсон рассказали, сколько бы она могла заработать на своем секс-видео. Ведь за роль в сериале "Спасатели Малибу" она получала очень скромные гонорары.