Фарбує волосся самостійно: 55-річна Памела Андерсон не користується послугами колориста

Останній документальний фільм Netflix — "Памела, історія кохання" — вийшов на початку цього року, частково у відповідь на серіал Hulu "Пем і Томмі". У драмі в ролі Памели грає Лілі Джеймс і розповідає історію її сходження до слави, а також стосунки з Томмі Лі. Памела не схвалила серіал і її новий документальний фільм широко розглядається, як спроба виправити ситуацію.

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І драматичний серіал 2022 року, і останній документальний фільм призвели до "відродження" Памели Андерсон, не останнім чином на арені краси. Від ностальгічних спогадів про макіяж в Instagram до вірусних посібників TikTok, неминущий вплив Памели очевидний. Фактично, сервіс PriceListo показав, що пошукові запити "зачіски Памели Андерсон" зросли на 525% у всьому світі. У той час як онлайн-пошуки "знебарвлена фарба для світлого волосся" також зросли на 244%. Це явно одна з головних тенденцій кольору волосся 2023 року.

Однак, якщо ви хочете по-справжньому відтворити зачіску Андерсон, ви маєте використати її секретний трюк, який вона розкрила британському Vogue лише кілька днів тому.

Якщо цього року ви хочете перефарбуватись у блондинку, зверніть увагу на Памелу. І хоча ми радимо звертатися до професіоналів, щоб домогтися світлішого кольору волосся, Памела все ж таки робить ставку на фарбу у коробці. Уважні глядачі нещодавнього документального фільму могли помітити безвідмовну роботу Garnier.

Під час документального фільму Пем знято за покупками в аптеці у її рідному місті.

"[Моя мама] навчила мене фарбувати волосся в аптеці, — розповідає вона. "П'ять доларів за коробку, і я можу зробити це сама за двадцять хвилин — скандинавська блондинка, я йду".

Пізніше відкривається точний колір коробки — Ultra Color від Garnier Nutrisse у відтінку PL1.

Однак фарбування волосся в домашніх умовах підходить не всім. Якщо у вас темно-каштанове, каштанове або руде волосся – варто звернутися до майстра, щоб перетворити свій колір на блонд.

Нагадаємо, 55-річна Памела Андерсон знялася у новій фотосесії та дала відверте інтерв'ю WWD.

Також Фокус писав, що нещодавно Памела Андерсон презентувала свій документальний фільм у рідній Канаді. І вийшла на червону доріжку у компанії свого сина.