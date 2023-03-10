55-річна Памела Андерсон в екстремальному міні з'явилася на показі Versace

Легендарна блондинка насолоджується світським життям після чергового невдалого заміжжя.

Related video

Американська акторка та модель Памела Андерсон після розлучення з п'ятим чоловіком із головою поринула у світське життя. Вона випустила мемуари, знялася в документальному фільмі про себе, а також стала завсідницею модних заходів. Не став винятком показ Versace Fall/Winter, який пройшов у Pacific Design Center у Лос-Анджелесі та став найгучнішою тусовкою останнього тижня.

На червоній доріжці Пем з'явилася в оригінальному вбранні. Андерсон вибрала чорний total look, що складається з накидки з довгою бахромою, спідниці-міні з того ж матеріалу, що демонстрував довгі ноги моделі, та чорного топу. Образ завершили туфлі-човники з гострим носком і відкритою п'ятою, а також сонцезахисні окуляри.

Знаменита модель не зраджує любов до короткого Фото: Getty

Памела із задоволенням позувала та посміхалася фотографам, попри те, що на показі була присутня й 33-річна британська акторка Лілі Джеймс, яка зіграла Памелу в серіалі "Пем і Томмі", що розповідає про витік скандального секс-відео блондинки в мережу. Свого часу Андерсон розкритикувала Джеймс за гру в серіалі та відмовилася дивитися шоу, заявивши, що бачити Лілі та Себастьяна Стена, одягнених, як вона та колишній Томмі Лі, було схоже на "костюм Геловіну".

На відміну від Памели, Лілі обрала скромніше вбрання. Вона одягла чорну сукню з глибоким вирізом, яка демонструвала її широке декольте та вирізнялася зухвалим розрізом спереду.

Лілі Джеймс Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон представила свій документальний фільм у рідній Канаді, а на червону доріжку вийшла в компанії свого сина. В одному з недавніх інтерв'ю знаменитість розкрила секрет свого блонду. За її словами, вона не користується послугами колориста, а фарбувати волосся її навчила мама, до того ж використовує вона для цього дуже бюджетні засоби.