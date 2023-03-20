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Стиль життя

Мама Дуа Ліпи поділилася дитячими фото співачки

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Фото: instagram.com/dualipa | Дуа Ліпа

Британська артистка виросла в родині емігрантів з Косова.

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Мама Дуа Ліпи показала дитячі знімки співачки на честь Дня матері 2023. Сімейними кадрами Анеса Ліпа поділилася в Instagram.

"День матері! Я так пишаюся усіма вами! Я люблю вас більше, ніж ви знаєте ❤️🥰❤️🥰❤️ @[email protected] @gjinlipa", — підписала карусель фото мама британської артистки.

Зокрема Анеса Ліпа показала знімки із зовсім маленькою Дуа Ліпою, на яких юна майбутня зірка позує в червоному костюмчику на руках у мами. Волосся дівчинки прикрасила звичайна шпилька.

"хахааа так мило!! Як я ніколи раніше не бачила цих фото?? ❤️" — написала 27-річна співачка під публікацією своєї мами.

Тим часом молодша сестра Дуа Ліпи Ріна та батько співачки Дукагджин залишили в коментарях смайлики у вигляді сердечок.

Дуа Ліпа з родиною

У своїх сторіс Дуа Ліпа також показала архівний знімок з мамою, на якому вона в червоній сукні сидить в Анеси на руках.

Дуа Ліпа з мамою Fullscreen
Дуа Ліпа з мамою

Батьки Дуа Ліпи свого часу емігрували з частково визнаної республіки Косово у Великобританію. Там артистка почала будувати свою карʼєру у світі шоубізнесу, тому вважається британською співачкою. Втім, у 2022 вона отримала громадянство Албанії.

Нагадаємо, Дуа Ліпа привітала свого батька з 54-м днем народження.

Також Фокус писав про нещодавній вихід Дуа Ліпи на червону доріжку.