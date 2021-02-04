Співачка Кайлі Міноуг заручилася з креативним директором GQ

З Полом Соломонсі Кайлі зустрічалася з 2018 року

Австралійська співачка Кайлі Міноуг оголосила про заручини зі своїм британським бойфрендом Полом Соломонсі. Соломонсі молодший за свою 52-річну обраницю на сім років і ніколи раніше не був одружений. Про це пише Hello!

Факт заручин підтвердили також мачуха нареченого та актриса Біллі Пайпер, яка дружить і з Кайлі, і з Полом.

Пара познайомилася на вечірці ще у 2018 році, проте вони ніколи не говорили про весілля. Коли і де відбудеться церемонія, поки невідомо точно, але наречена говорила, що це може статися у 2021 році, у Мельбурні. Також Кайлі говорила, що "зустріла ту саму людину, з якою їй добре". Про серйозність відносин Пола і Кайлі свідчить і той факт, що вони познайомили один одного зі своїми сім'ями, і Пол "зачарував" усіх, навіть столітню бабусю співачки.

[ + – ] Кайлі Міноуг і Пол Соломонсі

Пол Соломонсі — креативний директор британських журналів GQ і GQ style. Він ніколи раніше не був одружений, але в різний час зустрічався з моделями Карою Делевінь і Белою Хадід, а також зі співачкою Ланою Дель Рей.

[ + – ] Пол Соломонсі і Лана Дель Рей

Пол ретельно приховує своє особисте життя від сторонніх очей і, не зважаючи на те, що є завсідником світських вечірок, ніколи не дає відвертих інтерв'ю і всі його профілі в соцмережах закриті.

Кайлі Міноуг також ніколи не була заміжня. З 1986 по 1989 рік Кайлі Міноуг була в стосунках з актором Джейсоном Донованом, з яким знімалася в серіалі "Сусіди". У липні 1987 року співачка познайомилася з вокалістом групи INXS Майклом Хатченсом, з яким зустрічалася чотири роки, однак підтримувала дружні стосунки аж до його самогубства в 1997 році.

[ + – ] Кайлі Міноуг і соліст INXS Майкл Хатченс [ + – ] Кайлі Міноуг і Ленні Кравіц

Також у Кайлі були відносини з музикантом Ленні Кравіцем, фотографом Стефаном Седнауї, моделлю Джеймсом Гудінгом і актором Олів'є Мартінесом.

[ + – ] Кайлі Міноуг і Джошуа Сасс

Після актора Андерса Веленкосо вона була заручена з актором Джошуа Сассом, однак пара розлучилася після зрад актора.