Певица Кайли Миноуг обручилась с креативным директором GQ

С Полом Соломонсом Кайли встречалась с 2018 года

Австралийская певица кайли Миноуг объявила о помолвке со своим британским бойфрендом Полом Соломонсом. Соломонс младше своей 52-летней избранницы на семь лет и никогда ранее не был женат. Об этом пишет Hello!

Факт помолвки подтвердили также мачеха жениха и актриса Билли Пайпер, которая дружит и с Кайли и с Полом.

Пара познакомилась на вечеринке еще в 2018 году, однако они никогда не говорили о свадьбе. Когда и где состоится церемония, пока неизвестно точно, но невеста говорила, что это может произойти в 2021 году, в Мельбурне. Также Кайли говорила, что "встретила того самого человека, с которым ей хорошо". О серьезности отношений Пола и Кайли свидетельствует и тот факт, что они познакомили друг друга со своими семьями, и Пол "очаровал" всех, даже столетнюю бабушку певицы.

[ + – ] Кайли Миноуг и Пол Соломонс

Пол Соломонс — креативный директор британских журналов GQ и GQ style. Он никогда прежде не был женат, но в разное время встречался с моделями Карой Делевинь и Беллой Хадид, а также с певицей Ланой Дель Рей.

[ + – ] Пол Соломонс и Лана Дель Рей

Пол тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, и, несмотря на то, что является завсегдатаем светских вечеринок, никогда не дает откровенных интервью и все его профили в соцсетях закрыты.

Кайли Миноуг также никогда не была замужем. С 1986 по 1989 год Кайли Миноуг состояла в отношениях с актером Джейсоном Донованом, с которым снималась в сериале "Соседи". В июле 1987 года певица познакомилась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом, с которым встречалась четыре года, однако поддерживала дружеские отношения вплоть до его самоубийства в 1997 году.

[ + – ] Кайли Миноуг и солист INXS Майкл Хатченс [ + – ] Кайли Миноуг и Ленни Кравитц

Также у Кайли были отношения с музыкантом Ленни Кравитцем, фотографом Стефаном Седнауи, моделью Джеймсом Гудингом и актером Оливье Мартинесом.

[ + – ] Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

После актера Андерса Веленкосо она была помолвлена с актером Джошуа Сассом, однако пара рассталась после измен актера.