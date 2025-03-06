Обвиняют в домогательствах к студенткам: профессора Лося уволили из университета во Львове

В приказе говорится, что причиной увольнения является "совершение профессором аморального действия, которое несовместимо с функциями преподавателя высшей школы".

Related video

Из Львовского национального университета уволили профессора Иосифа Лося, который попал в скандал из-за обвинений в сексуальных домогательствах к студенткам. Приказ об увольнении преподавателя подписал ректор университета имени Ивана Франко Владимир Мельник. Об этом в комментарии Нromadske сообщил исполняющий обязанности декана факультета журналистики Марьян Лозинский.

До увольнения в учреждении высшего образования собирали заседание Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Львовского национального университета имени Ивана Франко. На нем ректору предложили уволить Иосифа Лося.

В приказе говорится, что причиной увольнения является "совершение профессором кафедры зарубежной прессы и информации факультета журналистики Лосем Иосифом Дмитриевичем аморального действия, которое является несовместимым с функциями преподавателя высшей школы, нарушение п. 3 ч. 11.12 раздела 11 Устава университета по соблюдению норм педагогической этики, морали, уважения к чести и достоинству лиц, обучающихся в университете".

В документе отмечается, что Иосифу Лосю выплатят компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.

Напомним, что 26 февраля журналистка Екатерина Родак обвинила преподавателя Львовского национального университета Иосифа Лося в сексуальном домогательстве. Она заявила, что когда была студенткой, он касался ее руки и делал недвусмысленные намеки. Другие студенты рассказывали, что он закрывался во время зачета в кабинете со студентками и вел с ними неэтичные разговоры.

Также сообщалось, что студентки Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого обвинили в домогательствах еще одного преподавателя — 69-летнего Владимира Галицкого, одна из студенток заявила, что он публично "ощупывал" ее на лекции.