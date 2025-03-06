Звинувачують у домаганнях до студенток: професора Лося звільнили з університету у Львові

У наказі йдеться, що причиною звільнення є "вчинення професором аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи".

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З Львівського національного університету звільнили професора Йосипа Лося, який потрапив у скандал через звинувачення у сексуальних домаганнях до студенток. Наказ про звільнення викладача підписав ректор університету імені Івана Франка Володимир Мельник. Про це в коментарі Нromadske повідомив виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський.

До звільнення в закладі вищої освіти збирали засідання Комісії з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка. На ньому ректору запропонували звільнити Йосипа Лося.

У наказі йдеться, що причиною звільнення є "вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Йосипом Дмитровичем аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, порушення п. 3 ч. 11.12 розділу 11 Статуту університету щодо дотримання норм педагогічної етики, моралі, поваги до честі й гідності осіб, які навчаються в університеті".

У документі зазначається, що Йосипу Лосю виплатять компенсацію за невикористану щорічну відпустку.

Нагадаємо, що 26 лютого журналістка Катерина Родак звинуватила викладача Львівського національного університету Йосипа Лося у сексуальному домаганні. Вона заявила, що коли була студенткою, він торкався її руки та робив недвозначні натяки. Інші студенти розповідали, що він зачинявся під час заліку в кабінеті зі студентками і вів з ними неетичні розмови.

Також повідомлялося, що студентки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого звинуватили у домаганнях ще одного викладача — 69-річного Володимира Галицького.Одна зі студенток заявила, що він привселюдно "обмацував" її на лекції.