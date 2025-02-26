"Пропонував секс утрьох з дружиною": ще одного викладача Карпенка-Карого звинуватили в домаганнях

Студентка стверджує, що неодноразово зверталась до керівництва університету після того, як викладач дозволив собі зайвого на занятті з операторської майстерності, але реакції не було.

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Після скандалу з домаганнями викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса до студенток сплило ще одне прізвище. Студентки звинуватили у домаганнях ще одного викладача — 69-річного Володимира Галицького, який працює старшим викладачем кафедри кінорежисури та кінодраматургії і є заслуженим діячем мистецтв України. Про це пише NGL.media.

Двоє студенток, які забажали не розкривати своєї особи, оскільки продовжують навчання, розповіли про неетичні дії збоку викладача.

Їхня колега, студентка КНУТКіТ Дарина Пасічник, яка вирішила розповісти про викладача відкрито.

"Всі знають про Галицького, що він цим займається зі студентками. Це знає і адміністрація університету. Ну, тобто це не секрет", — говорить дівчина.

Володимир Галицький

Вона стверджує, що неодноразово зверталась до керівництва університету після того, як викладач привселюдно обмацував її на занятті з операторської майстерності, але реакції не було.

Дівчина розповіла, що Володимир Галицький викладав у неї на першому курсі операторську майстерність. Одного разу він вирішив на парі провести майстер-клас з портретної фотографії і взяв її як модель.

"Це починалося невинно — він просто вказував, як правильно мені повернутися, куди дивитися. Потім він почав своїми руками торкатися мого обличчя, повертати його так, як потрібно. Поступово його руки почали опускатися все нижче і нижче. І він спочатку нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім він все частіше і частіше туди спускався. В якийсь момент він уже навіть не приховував, що він їх торкається. І це все відбувалося на очах усієї групи, він просто своїми руками облапав повністю мої груди", — розповіла Дарина.

Вона додала, що в той момент не знала, як на це реагувати, бо перебувала "в ступорі". Це, з її слів, тривало з пів години.

"Він просто під прикриттям майстер-класу мацав моє тіло, не питаючи дозволу. Але я постраждала ще не так, як інші мої одногрупниці: там були ситуації, коли він їм особисто проводив майстер-класи і пропонував їм секс утрьох з його дружиною. І про це теж в університеті Карпенка-Карого всі знають, як і з Білоусом", — розповіла дівчина.

За її словами, після розголосу навколо Андрія Білоуса вона ще раз звернулась до адміністрації університету, розповівши про свій досвід з Володимиром Галицьким. Цього разу, зі слів дівчини, в університеті зібрали комісію і обговорили ситуацію, як з нею, так і з Галицьким.

Натомість Володимир Галицький у розмові з журналістами заявив, що не чув заяв про домагання ні від своїх студенток, ні від адміністрації університету. Він заперечив будь-які звинувачення у свій бік.

"Я перший раз від вас це чую. Що я можу сказати? Що за студенти, які обставини? Що це було? Я хочу бачити цих людей. Ніяких доторків, нічого такого не було. Може, я колись несвідомо образив когось, але щоб роздягати чи лапати, то такого не було", — стверджує Володимир Галицький.

Нагадаємо, що 25 лютого журналістка NGL.media Катерина Родак повідомила про сексуальні домагання до неї від викладача факультету журналістики Львівського національного університету професора Йосипа Лося.

20 січня студентка Київського національного університету театру кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого звинуватила в домаганнях відомого режисера, викладача університету та керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса.