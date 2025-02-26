"Предлагал секс втроем с женой": еще одного преподавателя Карпенко-Карого обвинили в домогательствах

Студентка утверждает, что неоднократно обращалась к руководству университета после того, как преподаватель позволил себе лишнего на занятии по операторскому мастерству, но реакции не было.

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После скандала с домогательствами преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса к студенткам всплыла еще одна фамилия. Студентки обвинили в домогательствах еще одного преподавателя — 69-летнего Владимира Галицкого, который работает старшим преподавателем кафедры кинорежиссуры и кинодраматургии и является заслуженным деятелем искусств Украины. Об этом пишет NGL.media.

Двое студенток, которые пожелали не раскрывать своей личности поскольку продолжают обучение, рассказали о неэтичных действиях со стороны преподавателя.

Их коллега, студентка КНУТКиТ Дарья Пасечник, которая решила рассказать о преподавателе открыто.

"Все знают о Галицком, что он этим занимается со студентками. Это знает и администрация университета. Ну, то есть это не секрет", — говорит девушка.

Владимир Галицкий

Она утверждает, что неоднократно обращалась к руководству университета после того, как преподаватель публично ощупывал ее на занятии по операторскому мастерству, но реакции не было.

Девушка рассказала, что Владимир Галицкий преподавал у нее на первом курсе операторское мастерство. Однажды он решил на паре провести мастер-класс по портретной фотографии и взял ее в качестве модели.

"Это начиналось невинно — он просто указывал, как правильно мне повернуться, куда смотреть. Потом он начал своими руками касаться моего лица, поворачивать его так, как нужно. Постепенно его руки начали опускаться все ниже и ниже. И он сначала как будто бы так случайно коснулся моей груди, а потом он все чаще и чаще туда спускался. В какой-то момент он уже даже не скрывал, что он их касается. И это все происходило на глазах всей группы, он просто своими руками облапал полностью мою грудь", — рассказала Дарья.

Она добавила, что в тот момент не знала, как на это реагировать, потому что находилась "в ступоре". Это, по ее словам, продолжалось с полчаса.

"Он просто под прикрытием мастер-класса щупал мое тело, не спрашивая разрешения. Но я пострадала еще не так, как другие мои одногруппницы: там были ситуации, когда он им лично проводил мастер-классы и предлагал им секс втроем с его женой. И об этом тоже в университете Карпенко-Карого все знают, как и с Белоусом", — рассказала девушка.

По ее словам, после огласки вокруг Андрея Билоуса она еще раз обратилась к администрации университета, рассказав о своем опыте с Владимиром Галицким. На этот раз, по словам девушки, в университете собрали комиссию и обсудили ситуацию, как с ней, так и с Галицким.

Зато Владимир Галицкий в разговоре с журналистами заявил, что не слышал заявлений о домогательствах ни от своих студенток, ни от администрации университета. Он отрицает любые обвинения в свою сторону.

"Я первый раз от вас это слышу. Что я могу сказать? Что за студенты, какие обстоятельства? Что это было? Я хочу видеть этих людей. Никаких прикосновений, ничего такого не было. Может, я когда-то бессознательно обидел кого-то, но чтобы раздевать или лапать, то такого не было", — утверждает Владимир Галицкий.

Напомним, что 25 февраля, журналистка NGL.media Екатерина Родак сообщила о сексуальных домогательствах к ней от преподавателя факультета журналистики Львовского национального университета профессора Иосифа Лося.

20 января студентка Киевского национального университета театра кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого обвинила в домогательствах известного режиссера, преподавателя университета и руководителя "Молодого театра" Андрея Белоуса.