Врачи Александровской больницы Киева впервые имплантировали механическое сердце

Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин

В Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года в нем проведено более 7 тыс. операций на сердце. На днях проведена уникальная операция по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине в Институте сердца. Операцию провели столичные кардиохирурги. Это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии", – сказал мэр города Виталий Кличко.

Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц находился на стационарном поддерживающем лечении.

Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) – около 5 млн грн, стоимость механического сердца – 4,5 млн грн.

По словам заведующего кардиологического отделения Александровской больницы Виктора Клюзко, механическое сердце имплантировано в сердце мужчины и помогает ему должным образом функционировать.

"Сердце не работало. Мужчина не мог далеко ходить и постоянно находился в больнице. Мы вводили необходимые лекарства, чтобы поддерживать работу сердца. Теперь пациент может летать в любую точку мира. Он живет, как с обычным механическим клапаном. И принимает только варфарин. Ранее эти механические сердца были переходным этапом к трансплантации. Сегодня это – отдельная альтернатива. И пациенты живут много лет с такими механическими сердцами", – пояснил Виктор Клюзко.



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