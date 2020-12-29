Во Львове врачи впервые провели операцию по пересадке печени (фото)

От одного и того же донора также было пересажено еще и сердце, и две почки.

Во Львове в клинической больнице скорой медпомощи была впервые проведена операция по пересадке печени. От одного и того же донора также было пересажено еще и сердце, и две почки.

Об этом написал директор больницы Олег Самчук в Facebook.

"В нашей больнице пересажено четыре органа – сердце, две почки и печень. Трансплантация печени состоялась впервые на Западной Украине. Наше медучреждение стало вторым местом в стране, где теперь делают такие операции", – говорится в сообщении.

По словам доктора, донором стала 47-летняя женщина, которая умерла от инсульта. После констатации смерти мозга ее ближайшие родственники согласились на донорство.

Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, у которой был цирроз. Орган уже был критически поражен и спасти ее могла только пересадка.

"Чтобы ее выполнить, по нашему приглашению из Киева приехала команда Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова во главе с Александром Гриненко. Операцию делали совместно с нашими специалистами. Она длилась одиннадцать часов", – написал Самчук.

Кроме того, сердце получил 45-летний одессит, собственный орган которого не мог выполнять свою функцию после инфаркта. Операцию выполняли совместно с командой Института сердца МОЗ Украины во главе с Борисом Тодуровым и Гаврилом Ковтуном.

А почки получили жители Тернопольской области: 35-летняя женщина и 47-летний мужчина.

Отметим, ранее в Александровской больнице Киева пациенту впервые имплантировали механическое сердце. Пациенту, которому сделали операцию, 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдал тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов.

В августе в больнице Львова умер мужчина, которому хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадили поджелудочную железу.