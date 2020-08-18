Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

В больнице говорят, что трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

В больнице Львова умер мужчина, которому в начале августа хирурги из Украины и Германии впервые в нашей стране пересадила поджелудочную железу.

Об этом сообщает пресс-служба больницы.

"К сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер ... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину. Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", – сказано в сообщении.

В больнице говорят, что трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов.

"Мировая статистика говорит о том, что каждый третий пациент после такой операции не выживает, в то время как два других получают шанс жить полноценно. Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея", – сообщили в больнице.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

В начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов. "Давайте сделаем это. Я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал оэкс-заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

А еще в октябре 2018 года сообщалось, что Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Ранее, Фокус писал о том, что изменит новый закон о трансплантации.