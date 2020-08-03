МОЗ: "трансплантационная независимость" Украины наступит в 2023 году

Государство отправляет украинцев для проведения операций по трансплантации за границу, при этом в стране достаточно специалистов и возможностей, чтобы делать такие операции.

При Минздраве создано подразделение высокотехнологичной медицины, которое занимается вопросами трансплантации. Верховная Рада приняла закон, который открыл возможности для развития системы трансплантации в Украине. Однако нужно еще принять большое количество подзаконных актов, чтобы система трансплантации работала в правовом поле. Сейчас Минздрав разрабатывает их, сообщил на брифинге министр Максим Степанов.

В министерстве есть план развития системы трансплантации, рассчитанный на два года. Его цель – увеличение количества проведенных трансплантаций и числа видов трансплантаций, которые будут осуществляться в стране.

Запущен пилотный проект по трансплантации. К нему присоединились 24 медицинских учреждения: шесть из них могут делать трансплантации костного мозга, а остальные – трансплантацию органов.

Министерство разработало тарифы на услуги и составляющие, которые возникают при трансплантации.

Ведется работа по созданию единой государственной информационной системы по вопросам трансплантации. Благодаря этой системе для трансплантации можно будет быстро найти подходящего донора.

Цель министерства – за 2-3 года достичь "трансплантационной независимости", чтобы предоставлять украинцам необходимую медицинскую помощь в стране.

В начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов. "Давайте сделаем это. Я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал оэкс-заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

А еще в октябре 2018 года сообщалось, что Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Ранее, Фокус писал о том, что изменит новый закон о трансплантации.