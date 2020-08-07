В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

В Минздраве хотят за три года получить трансплантационную независимость

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, в Украине уже провели три операции по трансплантации – сердца, почки и поджелудочной железы.

"Мы хотим за 2,5-3 года получить трансплантационную независимость. Чтобы мы наших граждан не отправляли за границу", – сообщил Степанов.

Он отметил, что в этом году в госбюджете заложен миллиард гривен на лечение людей за рубежом. В случае проведения операций в Украине удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые мы тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле – иногда в 4-5 раз", – сказал он.

В начале июля президент Владимир Зеленский говорил, что хочет в ближайшие два года создать в Украине программу по трансплантации органов. "Давайте сделаем это. Я понял, какие средства – 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал оэкс-заместителю главы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

А еще в октябре 2018 года сообщалось, что Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Ранее, Фокус писал о том, что изменит новый закон о трансплантации.