Во Львове робот впервые прооперировал ребенка (видео)

При операции применена роботизированная система da Vichi, благодаря чему здоровые ткани практически не были повреждены.

В клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова провели уникальную операцию – впервые в Украине робот-хирург da Vinci прооперировал ребенка. Об этом сообщил директор клиники Олег Самчук.

Пациентка, 13-летняя девочка, родилась с патологией кишечника. Изъян трижды пытались устранить во время операций открытым способом, но сложные хирургические вмешательства лишь ухудшили состояние. У ребенка развилась рецидивирующая кишечная спаечная непроходимость. Девочка страдала от болей, сопровождающихся рвотой. Устранение спаек открытым способом, как делали ранее, грозило возникновением новых.

В развитых странах такие патологии устраняются с помощью роботизированных систем da Vinci. Они позволяют проводить операции без совершения больших разрезов тканей, что минимизируют развитие спаечного процесса в будущем.

С помощью da Vinci в клинике ребенку сделали три прокола размером по восемь миллиметров. В брюшную полость ввели камеру, которая передавала на монитор изображения в трехмерной проекции с 20-кратным увеличением. Хирург, который сидел за пультом, ликвидировал множественные спайки с минимальным повреждением здоровых тканей. На их удаление потребовалось почти три часа.

Врачи отмечают, что операция прошла успешно. Девочку больше не беспокоят боли в животе, она встает с кровати и уже ходит по коридору.

Робот-ассистированная хирургическая система da Vinci Surgical System производится компанией Intuitive Surgical (США), она была разрешена к применению в 2000 году. Используется в нескольких сотнях клиник по всему миру. Состоит из двух блоков, первый предназначен для хирурга-оператора, а второй — четырехрукий робот-манипулятор — является исполнительным устройством.

Одна из рук робота держит видеокамеру, передающую изображение оперируемого участка, две другие в режиме реального времени воспроизводят совершаемые хирургом движения, а четвертая выполняет функции ассистента хирурга.

Масса аппарата — полтонны. Хирург садится за пульт, который дает возможность видеть оперируемый участок в трех проекциях с многократным увеличением и использует джойстики для управления инструментами.

Напомним, ранее сообщалось, что львовский da Vinci — единственный в стране. Это подарок спонсора.

В конце декабря прошлого года первую в Восточной Европе операцию по удалению опухоли внепеченочных путей с использованием неинвазивного метода радиочасточной абляции (ELRA), то есть ее выжигание, провели во Львовской клинической больнице скорой медпомощи.

В больнице скорой медицинской помощи Львова провели трансплантацию органов от одного донора сразу четырем пациентам. Посмертным донором стала 45-летняя местная жительница, скончавшаяся от разрыва аневризмы.