Нарастили череп: в Польше ребенку спасли жизнь, сделав уникальную операцию (фото)
Девочка родилась без части черепа на затылочной части. Чтобы спасти жизнь ребенка, специалисты изготовили точную 3D модель ее черепа, что позволило врачам увидеть степень потери костной ткани и помогло им спланировать операцию.
Польские специалисты провели инновационную операцию девочке, которая родилась без части черепа в области затылка. Для того чтобы закрыть врожденный дефект, была использована модель для визуализации, распечатанные на 3D-принтере. О том, как спасли жизнь малышке польские хирурги пишет британская Daily Mail.
У девочки из польского города Жешув был обнаружен врожденный дефект, из-за которого пятая часть черепа не сформировалась должным образом на затылке. Во время беременности деформацию проглядели, и врачи заметили лишь в феврале после ее рождения.
Патология была жизненно опасна, поскольку открытая часть мозга была подвержена инфекциям, что в конечном итоге наверняка привело бы к смертельному исходу. Чтобы устранить проблему, у медиков было четыре дня. За это время они сделали детальные снимки черепа ребенка и отправили их в компанию по 3D-печати, которая изготовила копию 1:1, что позволило врачам увидеть степень потери костной ткани и помогло им спланировать операцию.
Операция длилась два часа, в ходе которой хирурги наложили заплатку на затылочную часть из кожи и других мягких тканей девочки. Однако проблема решена лишь частично, поскольку в будущем потребуются дальнейшие операции по восстановлению недостающей кости, в которых также будет использоваться технология 3D-печати. А пока ребенок находится под наблюдением — врачи будут следить за состоянием девочки и за тем, как будет нарастать черепная кость на затылке.
"Это очень редкий дефект, и за 20 лет моей работы мне впервые пришлось столкнуться с такой процедурой. Так что для меня это была очень инновационная процедура", — рассказал профессор Лукаш Краковчик, который провел операцию.
По его словам, технология 3D-печати помогла точно определить потерю костной ткани, что значительно облегчило планирование операции и ее объем, а также сократило время операции.
"Ребенка ждет еще одна операция, на этот раз по реконструкции костей черепа. Но мы знаем, что кости растут, и поэтому нужно пока подождать с этим этапом", — отметил Краковчик.
Методы создания 3D модели черепа
Представитель компании Sygnis, которая выполнила работу по создании 3D модели черепа сказал, что из-за ограниченного времени им пришлось использовать две различные технологии, чтобы избежать риска и выполнить свою работу максимально точно.
Для создания первой копии черепа технологическая компания использовала селективное лазерное спекание (SLS) — метод, при котором происходит сплавление слоев нейлонового порошка.
Для второй модели они также использовали стереолитографию (SLA), при которой светочувствительная смола затвердевает слой за слоем.
"Технологии SLS и SLA отличаются высокой точностью и детализацией, что очень важно в случае анатомических моделей. Точность SLS-модели составила до 0,125 мм в деталях, и компания смогла изготовить ее за "относительно короткое время печати", — рассказал специалист Sygnis.
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