Ракетний удар по Києву: жертвою окупантів стала лікарка-гематологиня "Охматдиту" (фото)

Автомобіль Оксани Леонтьєвої згорів ущент після влучення російської ракети в один із районів столиці.

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Унаслідок масованого ракетного удару ЗС РФ по Києву загинула лікарка-гематологиня "Охматдиту" Оксана Леонтьєва. Цю інформацію підтвердила пресслужба столичної медичної установи.

Повідомляється, що Оксана Леонтьєва загинула внаслідок ракетної атаки по Києву в момент, коли вона прямувала на роботу. Автомобіль лікарки-гематологині "Охматдиту" вщент згорів в одному з центральних районів столиці.

"Оксана Григорівна загинула дорогою на роботу, поспішаючи до своїх пацієнтів. Трагедія сталася вранці 10 жовтня. Оксана відвезла 5-річного сина Григорія в дитячий садок. Востаннє. Далі поїхала в "Охматдит", щоб рятувати пацієнтів, як вона це робила вже багато років. Життя Оксани забрала російська ракета", — повідомили її колеги з медичної установи.

У відділенні трансплантації кісткового мозку Оксана Леонтьєва опрацювала останні 11 років. На посаді лікарки-гематологині, за словами її колег, фахівчиня рятувала дітей, які мали діагностований рак крові.

Загибла Оксана Леонтьєва залишила 5-річного сина Григорія, який після ракетного удару по Києву став круглою сиротою. Батько дитини також помер понад рік тому.

"Тепер хлопчика виховуватиме дідусь. Ми можемо підтримати сім'ю. Ця молода жінка була справжньою професіоналкою та опорою своїм пацієнтам і колегам. Вона була самовідданою, відповідальною людиною та лікаркою", — додали в пресслужбі "Охматдиту", коментуючи загибель своєї колеги через приліт російської ракети

Для українців, які хочуть допомогти сім'ї загиблої Оксани Леонтьєвої, інформація з банківськими реквізитами доступна за цим посиланням.

Варто зазначити, що на початку вересня "Охматдит" інформував про проведення операції, під час якої 5-річна дитина стала донором кісткового мозку для свого батька. На фотографіях у пресрелізі, присвяченому унікальній події в українській медицині, також була присутня лікарка-гематологиня Оксана Леонтьєва.

[ + – ] Лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва стала жертвою атаки ЗС РФ по Києву [ + – ] Лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва стала жертвою атаки ЗС РФ по Києву [ + – ] Лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва стала жертвою атаки ЗС РФ по Києву [ + – ] Лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва стала жертвою атаки ЗС РФ по Києву

Варто зазначити, що під час масового ракетного удару ЗС РФ по Україні, який було здійснено 10 жовтня, загинули щонайменше 19 громадян, а понад 100 осіб отримали різні поранення.

Жертвою ракетного удару ЗС РФ по Києву також став начальник української кіберполіції Юрій Заскока — топофіцер їхав у своєму автомобілі по бульвару Шевченка в момент, коли прилетіла російська ракета.