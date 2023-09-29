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На Чернігівщині мати загиблого Героя побудувала дорогу на виплати за сина (фото, відео)

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Фото: Facebook | Мати загиблого Героя на виплати побудувала дорогу

Як розповіли в селищній раді Сосницької громади, ремонт дороги обійшовся в 3,5 млн гривень. У такий спосіб мати хотіла передати пам'ять про сина майбутнім поколінням.

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У Чернігівській області мати загиблого військовослужбовця за кошти, отримані від держави, заасфальтувала вулицю у своєму рідному селі на згадку про свого сина. Про це повідомляє пресслужба Сосницької громади.

Як зазначили в селищній раді, вулицю було названо на честь полеглого Героя Владислава Грищенка. Раніше на вулиці не було асфальту, тому мати воїна Валентина вирішила організувати будівництво дороги.

У такий спосіб мати Героя вирішила увічнити пам'ять про сина і передати його спадщину майбутнім поколінням.

Валентина Грищенко, мама солдата, мати героя Fullscreen
Валентина Грищенко, мати полеглого Героя

"Шановна Валентино, ми вдячні Вам за Вашого сина і за Ваш вчинок. Мешканці вулиці та вся громада ніколи не забудуть Владислава Грищенка — справжнього Героя", — йдеться в повідомленні селищної ради.

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Владислав Грищенко, який служив у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, загинув влітку 2022 року, виконуючи бойове завдання.

Владислав Грищенко, боєць, герой, загиблий боєць Fullscreen
Владислав Грищенко загинув влітку 2022 року, виконуючи бойове завдання

Також селищна рада показала, який вигляд мала вулиця Грищенка до і після ремонту.

село дорога, дорога в селі, будівництво дороги Fullscreen
Дорога до ремонту
село дорога, дорога в селі, будівництво дороги Fullscreen
Дорога після ремонту

Повідомляється, що будівництво дороги обійшлося в 3,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, загиблий 4-річний хлопчик із Рівного став донором і врятував трьох дітей, яким провели пересадку двох нирок і печінки.

Також повідомлялося, що відомий "бойовий кіт" на прізвисько Шайба знайшовся і возз'єднався зі своїм власником Олександром Ляшуком, який служить у ЗСУ.