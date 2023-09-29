На Чернігівщині мати загиблого Героя побудувала дорогу на виплати за сина (фото, відео)

Як розповіли в селищній раді Сосницької громади, ремонт дороги обійшовся в 3,5 млн гривень. У такий спосіб мати хотіла передати пам'ять про сина майбутнім поколінням.

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У Чернігівській області мати загиблого військовослужбовця за кошти, отримані від держави, заасфальтувала вулицю у своєму рідному селі на згадку про свого сина. Про це повідомляє пресслужба Сосницької громади.

Як зазначили в селищній раді, вулицю було названо на честь полеглого Героя Владислава Грищенка. Раніше на вулиці не було асфальту, тому мати воїна Валентина вирішила організувати будівництво дороги.

У такий спосіб мати Героя вирішила увічнити пам'ять про сина і передати його спадщину майбутнім поколінням.

Валентина Грищенко, мати полеглого Героя

"Шановна Валентино, ми вдячні Вам за Вашого сина і за Ваш вчинок. Мешканці вулиці та вся громада ніколи не забудуть Владислава Грищенка — справжнього Героя", — йдеться в повідомленні селищної ради.

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Владислав Грищенко, який служив у складі 1-ї окремої танкової Сіверської бригади, загинув влітку 2022 року, виконуючи бойове завдання.

Владислав Грищенко загинув влітку 2022 року, виконуючи бойове завдання

Також селищна рада показала, який вигляд мала вулиця Грищенка до і після ремонту.

Дорога до ремонту Дорога після ремонту

Повідомляється, що будівництво дороги обійшлося в 3,5 мільйона гривень.

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