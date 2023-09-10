"Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки": на фронте погиб известный адвокат

До полномасштабного вторжения Сергей занимался адвокатской деятельностью, был координатором при Министерстве цифровой трансформации.

Related video

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб юрист, адвокат из Винницы Сергей Ярмоленко. Об этом сообщили на сайте "адвокатуры Винницкой области".

До полномасштабного вторжения Сергей занимался адвокатской деятельностью, был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по вопросам развития сферы Искусственного Интеллекта при Министерстве цифровой трансформации.

С первых дней полномасштабного российского вторжения Сергей вступил в ряды 207 батальона ТрО, 241 бригады. Впоследствии выполнял боевые задачи в Донецкой области. Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.

В 2022 году он был награжден знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

У Сергея осталась жена и маленькая дочь.

Напомним, что на войне в Украине погиб доброволец из Великобритании. Тело Джордана Чедвика было найдено в водоеме со связанными руками.

Ранее сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб воин с Полтавщины Дмитрий Алехно. Парень попал под минометный обстрел ВС РФ в районе Клищеевки на Бахмутском отрезке фронта в Донецкой области.