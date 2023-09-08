Навсегда 19: в боях в Донецкой области погиб воин с Полтавщины Дмитрий Алехно (фото)

Юноша с Полтавщины заключил контракт на службу в ВСУ полгода назад. Стал разведчиком, и погиб в боях под Бахмутом.

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19-летний Дмитрий Алехно погиб во время боев в Донецкой области. Воин потерял жизнь во время удара российских войск, он менее года провел на войне. Тем временем в сети сообщили о смерти 26-летнего Героя Украины Андрея Орлова: боец установил украинский флаг в Снигиревке во время освобождения Херсонщины. О деталях жизненного пути павшего Алехно рассказали на странице Facebook Пирятинской громады на Полтавщине.

Дмитрий Алехно погиб 2 сентября 2023 года, указано в заметке. Парень попал под минометный обстрел ВС РФ в районе Клещиевки на Бахмутском отрезке фронта в Донецкой области. Его похоронили 7 сентября — прощаться пришли десятки жителей Пирятинской общины.

На фотографиях, сделанных во время похорон, видно, как несут гроб, покрытый украинским флагом. Директор лицея, из которого он вышел два года назад, вспомнила, что ее бывший ученик не отличался весельем и непоседливостью. Зато был "ответственным и очень трудолюбивым мальчиком".

Дмитрий Алехно: что известно

Дмитрий Алехно родился в Пирятине 30 октября 2003 года. После этого окончил Козельщинский лицей и получил профессиональное образование в кременчугском Региональном центре профессионально-технического образования.

В январе 2023 года парень получил диплом "мастера ресторанного обслуживания и кассира торгового зала". Уже через месяц, 27 февраля, он заключил контракт на службу в ВСУ. После этого прошел подготовку в учебном центре "Десна" и попал на фронт в составе разведывательного батальона в/ч А4010.

Пирятинская громада выразила соболезнования семье погибшего Героя. Прощание с ним провели на площади перед городским советом.

Напоминаем, на фронте погиб молодой 21-летний футболист Кирилл Молоков. Мужчина приехал из Черкасской области, играл за клуб мини-футбола "Карбон". В июне под Бахмутом погиб 20-летний боец-киримлы Эдем Алиев. О потере сообщил председатель Меджлиса Рефат Чубаров: сказал, что держит связь с отцом павшего Героя.