Назавжди 19: у боях на Донеччині загинув воїн з Полтавщини Дмитро Алехно (фото)

Хлопець з Полтавщини уклав контракт на службу в ЗСУ пів року тому. Став розвідником і поліг у боях під Бахмутом.

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19-річний Дмитро Алехно загинув під час боїв на Донеччині. Воїн втратив життя під час удару російських військ, він менш як рік провів на війні. Тим часом у мережі повідомили про смерть 26-річного Героя України Андрія Орлова: боєць встановив український прапор в Снігурівці під час звільнення Херсонщини. Про деталі життєвого шляху полеглого Алехно розповіли на сторінці Facebook Пирятинської громади на Полтавщині.

Дмитро Алехно загинув 2 вересня 2023 року, вказано у дописі. Хлопець потрапив під мінометний обстріл ЗС РФ у районі Кліщіївки на Бахмутському відтинку фронту на Донеччині. Його поховали 7 вересня — прощатись прийшли десятки жителів Пирятинської громади.

На світлинах, зроблених під час поховання, видно, як несуть труну, вкриту українським прапором. Директорка ліцею, з якого він вийшов два роки тому, згадала, що її колишній учень не відзначався веселощами та непосидючістю. Натомість був "відповідальним і дуже працелюбним хлопчиком".

Дмитро Алехно: що відомо

Дмитро Алехно народився у Пирятині 30 жовтня 2003 року. Після цього закінчив Козельщинський ліцей та здобув фахову освіту у кременчуцькому Регіональному центрі професійно-технічної освіти.

У січні 2023 року хлопець отримав диплом "майстра ресторанного обслуговування та касира торговельного залу". Вже за місяць, 27 лютого, він уклав контракт на службу у ЗСУ. Після цього пройшов підготовку у навчальному центрі "Десна" і потрапив на фронт у складі розвідувального батальйону в/ч А4010.

Пирятинська громада висловила співчуття родині загиблого Героя. Прощання з ним провели на площі перед міською радою.

Нагадуємо, на фронті загинув молодий 21-річний футболіст Кирило Молоков. Чоловік находив з Черкащини, грав за клуб мініфутболу "Карбон". У червні під Бахмутом загинув 20-річний боєць-киримли Едем Алієв. Про втрату повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров: сказав, що тримає зв'язок з батьком полеглого Героя.