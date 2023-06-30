Навсегда 20: под Бахмутом погиб воин из Крыма Эдем Алиев, — Меджлис

Меджлис крымскотатарского народа находится на связи с отцом погибшего. О дне и месте проведения похоронного обряда сообщат позже.

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На Бахмутском направлении оборвалась жизнь 20-летнего Эдема Алиева. Об этом 29 июня в соцсетях сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Опять печальная весть — под Бахмутом в бою с российскими варварами погиб украинский воин, 20-летний Эдем Алиев", — написал он.

Чубаров отметил, что Меджлис крымскотатарского народа находится на связи с отцом погибшего бойца Нариманом Алиевым.

"О дне и месте дженазе (похоронный обряд, — ред.) будет сообщено позже", — добавил он.

Напомним, также 29 июня стало известно о гибели в боях в Донецкой области командира подразделения "Волчья стая" Александра Филона. Мэр родного города воина Ковеля признался, что до последнего не верил в трагическую весть и ждал официальной информации.

22 июня в Великомихайловской объединенной территориальной громаде проинформировали о смерти воина и депутата сельского совета Евгения Брезицкого. 23 июня в родном селе в Днепропетровской области прошла церемония прощания с 32-летним командиром боевой машины.

26 июня стало известно о смерти 21-летнего украинского футболиста Кирилла Молокова. В минифутбольном клубе "Карбон" заявили, что будут помнить его молодым, энергичным и смелым.