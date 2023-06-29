На войне погиб 32-летний командир боевой машины Евгений Брезицкий

Воин был уроженцем Днепропетровской области и встал на защиту Украины в августе прошлого года. В июне с ним попрощались в родном селе.

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Погиб защитник и депутат сельского совета Евгений Брезицкий. Об этом 22 июня сообщила в соцсетях пресс-служба Великомихайловской объединенной территориальной общины.

32-летний воин родился в селе Великомихайловка в Днепропетровской области. В 2008 году он окончил местную общеобразовательную школу и поступил в Днепропетровский индустриально-педагогический техникум.

"С 2009-2010 года проходил срочную военную службу. С августа 2022 года защищал нашу страну от вооруженной агрессии РФ. Был командиром боевой машины, младшим сержантом", — рассказали в Великомихайловской объединенной территориальной громаде.

23 июня в родном селе бойца прошла церемония прощания с ним. Детали смерти защитника не сообщаются.

Напомним, 26 июня стало известно о гибели на передовой 21-летнего украинского футболиста Кирилла Молокова. В клубе "Карбон" из Черкасс его описали как энергичного и смелого. Представители команды отметили, что запомнят его именно таким. Молоков потерял жизнь во время штурма российских позиций.

23 июня в Сумской области погиб герой Майдана и защитник Павел Калениченко. Сообщалось, что он попал в засаду вражеской ДРГ. Воин вступил в ряды Сил специальных операций с начала полномасштабного вторжения России, позже служил в разведывательном батальоне.