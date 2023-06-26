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Военный Фокус Российско-украинская война

Попал в засаду ДРГ: в Сумской области погиб герой Майдана Павел Калениченко (фото)

Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко , герой майдана Павел Калениченко
Фото: Facebook | Калениченко был награжден орденом "За мужество" III степени

Военнослужащий получал тяжелое ранение еще на Майдане в 2014 году. С первых дней полномасштабного вторжения РФ Павел Калениченко отправился на фронт, где служил в рядах ССО и в разведывательном батальоне.

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23 июня в Сумской области погиб военнослужащий ВСУ, герой Майдана Павел Калениченко. Об этом в воскресенье, 25 июня сообщили представители инициативной группы пострадавших/раненых на Майдане в своем Facebook.

"На российско-украинской войне погиб герой Майдана Павел Калениченко. Всегда неутомимый, упорный, бесстрашный. К сожалению, все это было. Он чудом выжил на Майдане, где он вечером 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение. Лечился в Чехии. Награжден орденом за мужество III степени, — сообщает инициативная группа.

По информации сообщества, смерть нашла Калениченко в Сумской области, где он погиб 23 июня, после того как попал в засаду российской ДРГ.

Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Фото: Facebook
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко Fullscreen
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко
Павел Калениченко, боец всу Павел Калениченко, герой майдана Павел Калениченко

Российская ДРГ в Сумской области 25 июня

По информации из вечерней сводки Генштаба от 25 июня, несколькими днями ранее в районе населенного пункта Родионовка Сумской области российская ДРГ предприняла неудачную попытку прорыва государственной границы.

"Враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил", — указано в вечерней сводке.

Что известно о погибшем герое Майдана

Павел Калениченко является одним из основателей общественной организации "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане". Он оказывал всевозможную поддержку участникам АТО и их семьям.

В 2014 году Павел был участником Революции Достоинства, где 18 февраля получил тяжелое огнестрельное ранение, после которого лечился в Чехии.

В 2016 году Калениченко был награжден указом президента орденом "За мужество" III степени.

С начала полномасштабного вторжения РФ Павел отправился в ряды ВСУ, где служил сначала в Силах специальных операций, а после — в разведывательном батальоне.

В 2022 году он получил ранение ноги и глаза, после того, как его автомобиль с боеприпасами наехал на противотанковую мину в Запорожской области.

Напомним, 6 июня стало известно о гибели летчика истребителя Владислава Савельева. У защитника остались маленький ребенок и жена.

Также напомним, во время боевых действий 17 апреля погиб бывший народный депутат Украины, 56-летний Олег Барна, который был активным участником Евромайдана в Чертковском районе и в Киеве.