На війні загинув 32-річний командир бойової машини Євгеній Брезицький

Воїн був уродженцем Дніпропетровської області й став на захист України в серпні минулого року. У червні з ним попрощалися в рідному селі.

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Загинув захисник і депутат сільської ради Євгеній Брезицький. Про це 22 червня повідомила в соцмережах пресслужба Великомихайлівської об'єднаної територіальної громади.

32-річний воїн народився в селі Великомихайлівка у Дніпропетровській області. У 2008 році він закінчив місцеву загальноосвітню школу та вступив до Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму.

"У 2009-2010 роках проходив строкову військову службу. Із серпня 2022 року захищав нашу країну від збройної агресії РФ. Був командиром бойової машини, молодшим сержантом", — розповіли у Великомихайлівській об'єднаній територіальній громаді.

23 червня в рідному селі бійця пройшла церемонія прощання з ним. Деталі смерті захисника не повідомляються.

Нагадаємо, 26 червня стало відомо про загибель на передовій 21-річного українського футболіста Кирила Молокова. У клубі "Карбон" із Черкас його описали як енергійного та сміливого. Представники команди зазначили, що запам’ятають його саме таким. Молоков втратив життя під час штурму російських позицій.

23 червня в Сумській області загинув герой Майдану та захисник Павло Каленіченко. Повідомлялося, що він потрапив у засідку ворожої ДРГ. Воїн вступив до лав Сил спеціальних операцій із початку повномасштабного вторгнення Росії, пізніше служив у розвідувальному батальйоні.